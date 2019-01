Sandro Tonali: "Tifavo Milan da piccolino, vorrei essere allenato da Gattuso"

"E' un momento bellissimo, però deve essere un momento come gli altri. Devo solo avere in testa il Brescia, il campionato sta andando benissimo". Così Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia, parlando a margine del premio 'Amici dei Bambini'. Sul suo futuro, inseguito da diversi top club come Juve e Inter, Tonali ha detto: "Da piccolino tifavo Milan, mi ispiro a Gattuso per cattiveria in campo e ora mi piacerebbe essere allenato da lui". Parlando delle sue caratteristiche, ha detto: "Posso fare i tre ruoli in mezzo al campo, ho fatto il play a tre, il trequartista e la mezzala.C'è da lavorare un po' di più". "A giugno in una big? Spero di arrivare in Serie A con il Brescia, poi vedremo. Per ora non so nulla", ha concluso Tonali.

