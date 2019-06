Sarri alla Juventus: chiude la pagina "Sarrismo" e a Bagnoli viene rimossa la targa a lui dedicata

Terremoto Sarri. L'annuncio dell'arrivo dell'ex allenatore di Napoli e Chelsea alla Juventus ha diviso i tifosi bianconeri: chi lo ha accolto con gioia, intravedendo una nuova idea di calcio in grado di far divertire e chi lo guarda con diffidenza, dubbioso per il suo passato e deluso dal mancato arrivo di Guardiola a Torino. Ma l'approdo di Sarri alla corte di Andrea Agnelli ha lasciato un segno profondo - forse ancora più indelebile - su chi ha cominciato a sostenere, fino a idolatrare l'allenatore dai tempi di Napoli e che non ha digerito la sua nuova destinazione.

Parliamo ad esempio della pagina social Sarrismo - Gioia e Rivoluzione. Nata nel 2016 da un'idea di tre tifosi del Napoli, ha acquisito crescente popolarità in nome dell'idea di calcio proposta da Sarri, del suo essere, del suo personaggio. Una comunità che ha accolto sempre più seguaci, tanto che il sostantivo "sarrismo" è addirittura entrato nell'enciclopedia Treccani. Oggi, dopo l'ufficialità dell'arrivo di Sarri in bianconero, la pagina ha deciso di chiudere i battenti: l'annuncio è arrivato con un lungo comunicato, scritto nell'inconfondibile stile voluto dai fondatori.

Ma non è stata l'unica reazione di chi ha amato il tecnico e ora si sente tradito. A Bagnoli, paese natale di Sarri, c'era una targa dedicata al "Comandante". Il verbo va al passato perchè, come previsto, è stata rimossa. "Non abbiamo mai voluto confondere politica e tifo ma ci piange il cuore a leggere l'amarezza di tante persone, come noi, che credevano e avevano riposto la propria fiducia in qualcuno per continuare a credere nel calcio. Una fiducia che viene regolarmente spezzata dalle leggi di mercato". Questo l'inizio del post su Facebook di "Laboratorio Politico Iskra", che ha diffuso la notizia della rimozione della targa.