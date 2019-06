Sarri-Cristiano Ronaldo, incontro in Costa Azzurra

La Gazzetta dello Sport riporta la notizia del primo incontro tra Cristiano Ronaldo e il nuovo tecnico della Juventus, Maurizio Sarri.

Secondo quanto riportato, il tecnico toscano si sarebbe recato di persona in Costa Azzurra, precisamente a Villefranche-sur Mer, per parlare con il suo futuro bomber. Ronaldo è lì con la sua famiglia e il suo yacht e l’incontro è avvenuto in un luogo segreto.

Se Maometto non va alla montagna...

Sarri dopo la presentazione ufficale come allenatore della Vecchia Signora aveva detto di voler capire che cosa pensano i giocatori di sé, a partire dai più importanti, e così ha evidentemente iniziato dal più importante di tutti. Era già accaduto la scorsa estate che qualcuno della Juventus si spostasse personalmente per andare a parlare con Ronaldo: la scorsa estate fu Andrea Agnelli, avvistato in partenza con un aereo privato e poi confermato a Costa Navarino, dove il portoghese era ormeggiato.

Tra nuovi record da battere e assetto tattico avanzato

Sarri vorrebbe fargli battere altri record: così per CR7 si prospetta usa stagione in cui l’asticella è fissata a 40 gol, con la classifica cannonieri di Serie A a far sfoggiare un nuovo trofeo in una bacheca già affollatissima, e un nuovo obiettivo. Il sarrismo bianconero, infatti, probabilmente imporrà al lusitano di giocare più avanzato e vicino alla porta per avere la possibilità di essere il finalizzatore più prolifico.

Si dovrà comunque vedere quale sarà il vero assetto tattico bianconero, anche in base agli uomini che Sarri avrà a disposizione: il mercato è tutt’altro che chiuso e tra entrata e uscita potrebbero esserci dei cambiamenti. Nuovo appuntamento tra Sarri e CR7 in ritiro, con qualche giorni di riposo in più concesso a Ronaldo e a tutti i giocatori impegnati con la propria Nazionale, e allora si verdà come prenderà forma la Juve del nuovo tecnico.