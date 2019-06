Sarri, le prime tappe juventine: giovedì 20 la presentazione ufficiale allo Stadium

Arrivata l’ufficialità tramite un comunicato stringato nella giornata di domenica, inizia il percorso di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Ora infatti c'è anche la data della presentazione.

Sarà giovedì 20, ore 11:00, il 'Sarri-day' in casa bianconera. Il tecnico verrà presentato con una conferenza stampa allo Stadium.

Successivamente a quell’appuntamento, Maurizio Sarri avrà ancora del tempo per dedicarsi alle vacanze in quel di San Benedetto del Tronto. Più di qualche giorno prima dell’inizio ufficiale del suo lavoro sul campo. In casa Juve infatti una data è già certa: il 18 luglio, giorno della partenza dei bianconeri per la tournée in Asia.

18 luglio: via alla tournée in Asia

Tra Singapore e Cina, con tanto di Cristiano Ronaldo già con la squadra, partirà il percorso della Juventus in versione ‘sarrista’ per l’International Champions Cup. Esordio il 21 luglio 2019, ore 13.30, a Kallang (Singapore) contro il Tottenham di Pochettino. Poi l’appuntamento più atteso, ovvero quello del 24 luglio alle 13:30 nella casa di Suning: a Nanchino ci sarò Inter-Juventus, primo incrocio contro l’ex Antonio Conte.

La terza sfida bianconera in questa Coppa è, invece, prevista per il 10 agosto, ore 18:00: a Stoccolma c’è Atletico Madrid-Juventus.