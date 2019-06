Sarri pizzicato in un ristorante di Pistoia: "Io alla Juventus? Se il Chelsea mi libera..."

Maurizio Sarri alla Juventus? Siamo davvero in dirittura d’arrivo. È atteso per lunedì 10 giugno un ulteriore incontro tra il tecnico toscano e la dirigenza del Chelsea, dove Sarri porterà l’offerta della Juventus per chiedere la risoluzione contrattuale. Secondo Sky Sport, infatti, l’ex tecnico del Napoli potrebbe essere già ufficializzato per martedì 11 giugno.

Intanto, dopo l’Europa League conquistata, l’allenatore toscano è stato pizzicato in un ristorante di Pistoia dove ha confessato che qualcosa con la Juventus c’è...

" Se il Chelsea mi libera vengo, vediamo cosa succede lunedì "

Video - Insigne: "Sarri alla Juve è un tradimento? Per noi napoletani sì... Spero cambi idea" 01:32

Secondo Sky Sport, inoltre, sarebbe già pronto un membro dello staff tecnico. In attesa di una risposta di Andrea Pirlo (a cui è stata proposta anche la panchina dell’Under 23 juventina e della Primavera juventina), ci sarà Andrea Barzagli dopo aver da poco concluso la propria carriera di calciatore.