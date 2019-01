Sassuolo-Cagliari: probabili formazioni e statistiche

PROBABILI FORMAZIONI

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. Allenatore: De Zerbi.

Indisponibili: Marlon

Squalificati: Sensi

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Barella, Bradaric, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Indisponibili: Klavan, Cerri, Castro, Sau

Squalificati:

STATISTICHE OPTA

Bilancio in equilibrio nei nove precedenti di Serie A tra Sassuolo e Cagliari: due vittorie per parte e cinque pareggi.

Il Sassuolo è imbattuto in casa contro il Cagliari in Serie A (1V, 3N); i neroverdi hanno ottenuto un successo per 6-2 nel maggio 2017, stabilendo il proprio record di gol realizzati in un singolo match nel massimo campionato.

Il Sassuolo ha vinto solo in una delle ultime nove giornate di campionato (v Frosinone), pareggiando ben cinque volte in questo parziale (3P).

Il Cagliari ha raccolto solo tre punti nelle ultime otto trasferte di Serie A (3N, 5P), parziale nel quale ha sempre subito gol: due in media a match.

Sei degli ultimi otto gol del Cagliari in campionato sono stati realizzati nell'ultimo quarto d'ora di gioco: in generale quello è il parziale in cui i sardi hanno segnato la maggior parte delle loro reti (il 32%).

Il Sassuolo ha già segnato 30 gol in questo campionato, più che in qualsiasi altra stagione di Serie A dopo le prime 20 partite giocate.

Nessuna squadra è andata più volte in svantaggio in match casalinghi del Sassuolo (sette) in questa Serie A, dall’altra parte Cagliari ed Empoli sono le due formazioni che sono andate più volte sotto nel punteggio in trasferta (nove).

Artur Ionita ha partecipato attivamente al 50% degli ultimi otto gol del Cagliari in campionato (due reti e due assist).

Alessandro Matri ha segnato 36 reti in 125 partite con il Cagliari in Serie A (sesto miglior marcatore dei sardi); l’attaccante del Sassuolo ha realizzato sei gol contro il Cagliari, a nessuna squadra ha segnato di più nel massimo campionato.

L’attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti, che ha esordito in Serie A con la maglia del Sassuolo, ha realizzato quattro gol contro i neroverdi nel massimo campionato; solo alla Sampdoria ha segnato di più (cinque).