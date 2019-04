Sassuolo-Chievo: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Ferrari, Demiral, Rogerio; Duncan, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga. Allenatore: De Zerbi

Indisponibili: Sernicola (60 giorni), Brignola (20), Adjapong (da valutare)

Squalificati:-

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Dioussé , Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

Indisponibili: Seculin (15 giorni), Tomovic (da valutare), Schelotto (stagione finita)

Squalificati: Depaoli (1), Meggiorini (1)

Statistiche Opta

Equilibrio nelle 11 sfide di Serie A tra Sassuolo e Chievo: tre vittorie a testa e cinque pareggi.

Una sola vittoria per il Sassuolo nei cinque precedenti casalinghi contro il Chievo in Serie A (2N, 2P) - nel parziale i neroverdi hanno realizzato soltanto tre gol.

Il Sassuolo ha perso le ultime due partite di campionato; gli emiliani non infilano tre sconfitte consecutive in Serie A da novembre 2017.

Il Chievo ha pareggiato l’ultima sfida esterna in campionato, contro l’Atalanta (1-1): i veneti non vanno a segno in due trasferte di fila dallo scorso ottobre.

Il Sassuolo ha vinto solo una delle ultime 12 partite interne di campionato (7N, 4P), parziale in cui ha incassato 27 gol (2.3 in media a match).

Chievo ed Empoli sono le uniche due squadre che non hanno ancora vinto in trasferta in questo campionato (sei pareggi e otto sconfitte per i veneti).

Soltanto il Borussia Dortmund (18) ha mandato in gol più giocatori differenti del Sassuolo (16) in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei.

Jeremie Boga ha preso parte attiva a tre delle ultime quattro reti del Sassuolo in Serie A (due gol e un assist), trovando la rete in due match consecutivi per la prima volta in carriera nei top-5 campionati europei.

Alessandro Matri ha realizzato sei gol contro il Chievo in Serie A; soltanto contro il Cagliari (sette), l’attaccante del Sassuolo ha segnato di più nel massimo campionato.

L'attaccante del Chievo, Mariusz Stepinski, non va a bersaglio da sette gare di campionato; soltanto tra ottobre 2017 e marzo 2018 è rimasto a secco per più match consecutivi (11) in Serie A.