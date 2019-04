Un Sassuolo dilagante, sotto il diluvio di Reggio Emilia, rifila un secco 4-0 al fanalino Chievo (sempre più ancorato verso la B) ed esce dalla crisi di risultati che perdurava sin dallo scorso 26 gennaio, data dell'ultima vittoria (3-0 contro il Cagliari). Neroverdi che salgono così a 35 punti, evitando così di essere risucchiato dalle sabbie mobili della classifica.

La cronaca della partita

Inizio mozzafiato del match sotto il diluvio di Reggio Emilia. Pronti, via e il Sassuolo passa in vantaggio. Al 4' sugli sviluppi di un corner battuto sulla sinistra da Ferrari, la palla arriva a destra a Lirola, l quale calibra una traiettoria perfetta, al centro, per il colpo di testa vincente di Demiral. Il difensore turco realizza così il suo primo gol italiano dal suo arrivo a gennaio dall'Alanyaspor, anche se i prestito con obbligo di riscatto dallo Sporting Lisbona.

Il gol di Demiral - Sassuolo-Chievo Serie A 2018-19

Ma i padroni di casa mollano subito la presa e rischiano subito di capitolare: al 6', palla scodellata da Kiyine in area piccola e tocco a colpo sicuro di Léris miracolosamente sventato da Consigli. Sul susseguente corner, colpo di testa schiacciato di Bani, ancora una volto respinto dal portiere neroverde. Al 9', il Chievo pareggia con Giaccherini, abile a farsi largo sulla sinistra e a insaccare rasoterra con l'aiuto del palo interno. Ma il gol viene annullato da Lorenzo Maggioni (fischietto lecchese esordiente in A) dopo il consulto della Var: l'azione era partita con un fallo a metà campo di Barba su Bourabia. Le squadre si affronteranno a viso aperto per tutto l'arco della prima frazione, con Sorrentino abile a sventare le punizioni dalla distanza di Berardi. E, allo scadere, il Sassuolo raddoppio. Di nuovo con Demiral, di nuovo di testa, su assist dalla bandierina di Ferrari. Colpevole Hetemaj, che permette al difensore turco di elevarsi indisturbato. Nella ripresa, la gara viene chiusa immediatamente: percussione travolgente di Lirola sulla destra, palla al centro e tap in a porta sguarnita di Locatelli: 3-0. Il 4-0 arriva al 57': palla conquistata da Babacar al limite dell'area e conclusione a fil di palo dell'accorrente Berardi, al suo quinto gol in campionato. Dopo la girandola di sostituzioni, Cesar va a segno al 62': punizione di Giaccherini e deviazione volante del difensore sloveno. Il gol, tuttavia, viene nuovamente annullato, questa volta per offside. Nel finale Demiral trattiene ingenuamente in area Stepinski ed è calcio di rigore: dal dischetto, Giaccherini vede respingersi la propria conclusione dal solito Consigli. Per il povero Chievo, nemmeno le briciole.

La statistica chiave

17 - La doppietta (inedita in Serie A per un difensore turco) di Merih Demiral corrisponde al 17esimo giocatore mandato a segno dal Sassuolo, secondo in Europa in questa particolare classifica. Prima squadra, a quota 18, la capolista della Bundesliga Borussia Dortmund.

Il migliore

Andrea CONSIGLI (Sassuolo): da premiare come migliore in campo perché nel primo tempo è protagonista di almeno un paio di interventi strappa applausi, in rapida successione, su Léris e Bani. Poi, a metà ripresa, compie un intervento plastico spettacolare su Giaccherini, gli para un rigore all'89' e, al minuto 91', chiude la saracinesca anche al cospetto di Stepinski.

Il peggiore

Mattia BANI (Chievo): prestazione da incubo per l'ex difensore della Pro Vercelli, in panico totale di fronte al giocoliere Boga e in ambasce su Babacar.

La dichiarazione

Domenico BERARDI (Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport): "Finalmente siamo tornati alla vittoria. Non avevamo paura di dover lottare per la salvezza ma i tre punti erano fondamentali per tornare a giocare con la serenità che ci ha contraddistinti nella prima metà della stagione. La Nazionale? Una chiamata di Mancini? E' sempre tra le mie speranze... Ora però devo solo pensare a divertirmi e ad essere utile per il Sassuolo".

Il tabellino

SASSUOLO-CHEVO 4-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso (76' Rogério); Locatelli (67' Duncan), Magnanelli, Bourabia; Berardi, Babacar, Boga (84' Di Francesco.. All.: De Zerbi.

Chievo Verona (3-4-3): Sorrentino; Bani, Cesar, Barba; Léris; Hetemaj (56' Dioussé), Rigoni, Kiyine (56' Vignato); Giaccherini, Stepinski, Pucciarelli (69' Piazon). All.: Di Carlo.

Arbitro: Lorenzo Maggioni di Lecco.

Gol: 4' e 45' Demiral (S), 47' Locatelli (S), 57' Berardi (S).

Note - Recupero 2+3. All'89' Consigli (S) para un calcio di rigore a Giaccherini (C). Espulso: al 23' il preparatore dei portieri del Chievo Lorenzo Squizzi per reiterate proteste. Ammoniti: Peluso, Kiyine.