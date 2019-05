Sassuolo-Frosinone: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogério; Magnanelli, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Boga. All.: De Zerbi.

Squalificati: Peluso

Indisponibili: Magnani

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano. All.: Baroni.

Squalificati:

Indisponibili: Viviani, Salamon

Statistiche Opta

Il Sassuolo è imbattuto contro il Frosinone in Serie A, grazie a due successi e un pareggio.

Il Sassuolo è imbattuto da cinque partite di fila in Serie A (2V, 3N), record sotto la gestione di De Zerbi; i neroverdi non registrano una serie più lunga senza sconfitte in campionato da aprile 2018 (otto).

Otto delle ultime 13 gare casalinghe del Sassuolo in Serie A sono terminate in parità (2V, 3P), più di ogni altra squadra del massimo campionato nello stesso intervallo temporale.

Sono 41 i punti del Sassuolo dopo 34 giornate di questo campionato: solo nel 2015/16 i neroverdi ne hanno ottenuti di più (49) in Serie A a questo punto della competizione.

In caso di sconfitta contro il Sassuolo, il Frosinone retrocederà matematicamente in Serie B: sarebbe la seconda volta, dopo il 2015/16.

Nelle ultime sei trasferte di Serie A il Frosinone non ha mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato (2V, 1N, 3P), sconfitta 0-1 contro il Cagliari nel match fuori casa più recente.

Il Sassuolo è la squadra che ha subito più gol (10) su sviluppi di calci d’angolo in questa Serie A; tuttavia il Frosinone ha realizzato appena tre reti da corner nella competizione, più solo dell’Udinese (due).

Il Frosinone è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora segnato un gol da fuori area in trasferta.

Con tre gol e un assist, Domenico Berardi del Sassuolo ha preso parte attiva a quattro reti nelle sue ultime cinque presenze in campionato, tante quante nelle precedenti 18.

Andrea Pinamonti (cinque gol e due assist) è il giocatore più giovane ad aver preso parte attiva ad almeno sette reti in questo campionato; l’attaccante del Frosinone tuttavia non segna in trasferta dallo scorso gennaio (contro il Bologna).