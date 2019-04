Primo pareggio di sempre tra Sassuolo e Parma in Serie A. I padroni di casa spingono a fondo, ma il gol non arriva e le due compagini si dividono la posta.

Un piccolo passo per entrambe verso la salvezza, anche se il pareggio sta certamente più stretto ai padroni di casa rispetto agli ospiti. I neroverdi creano tanto gioco e diverse occasioni da gol, ma la difesa ospite chiude bene gli spazi e placa ogni velleità offensiva. La squadra di De Zerbi è sempre molto pericolosa sulle palle inattive, ma Sepe e compagni tengono botta.

Andrea Consigli respinge il rigore di Fabio Ceravolo, Sassuolo-Parma, Getty ImagesGetty Images

In fin dei conti è un buon pareggio per il Parma, che avrebbe anche l'occasione per passare avanti, ma Ceravolo non realizza il penalty procurato da Barillà. La banda di D'Aversa comunque fatica terribilmente a rendersi pericolosa in avanti, e così può festeggiare un altro punto importante verso la salvezza.

La cronaca

De Zerbi ritrova Magnanelli dal primo minuto che occupa il centrocampo con Locatelli e Bourabia. Tridente offensivo con Boga-Matri-Berardi. Sempre emergenza per il Parma: in campo Ceravolo e Siligardi, aiutati da Kucka. Gervinho in panchina.

Primi minuti subito frenetici: Berardi crossa, Sepe clamorosamente si fa sfuggire il pallone tra le mani, Ferrari tira in porta, colpisce Matri e la palla entra. L'ex Milan esulta, ma la VAR annulla per offside. Fortunato Sepe che ne esce illeso dalla sua papera e, poco dopo, si riscatta con una bella uscita su Demiral.

Dopo il brivido di inizio match, la partita si assesta. Il Sassuolo crea gioco e spinge, ma il Parma si difende con ordine, lasciando pochissimi spazi agli avversari. L'unico brivido lo crea il buon Boga, con un tiro a giro da posizione defilata che colpisce il palo esterno.

Il Parma, come detto, bada a coprirsi, lasciando il pallino del gioco agli avversari per poi cercare di ripartire in contropiede. In uno di questi Barillà viene atterrato in area da Bourabia. L'arbitro lascia correre, ma poi interviene la VAR ed è rigore. Sul dischetto va Ceravolo ma Consigli respinge la conclusione. Dopo ben 6 minuti di recupero si va negli spogliatoi.

Entra Gervinho al posto di Siligardi, ma è sempre il Sassuolo ad attaccare: su punizione palla dentro, sponda di Demiral per Peluso che di testa colpisce a colpo sicuro, ma Sepe è fantastico e respinge di istinto. Poco dopo, sempre su palla inattiva, colpo di testa di Ferrari di poco sul fondo.

Tanti cambi e gioco molto spezzettato. Il Sassuolo è fortissimo sulle palle inattive, e ogni volta che c'è un corner sono problemi per gli ospiti. La retroguardia crociata comunque resiste e il match termina in pareggio.

La statistica chiave

15 - Sono ben 15 i rigori parati da Consigli in carriera in Serie A su 15 affrontati, due negli ultimi tre. Para rigori.

La dichiarazione

Roberto D'AVERSA: "E' un punto importante per classifica. Sotto l'aspetto del palleggio e della trama di gioco ha fatto meglio il Sassuolo, ma aver sbagliato il rigore ci fa recriminare. Avevamo tante assenze, ho dovuto fare due cambi obbligati".

Il migliore

Merih DEMIRAL: E' certamente l'uomo più pericoloso del match. Il Sassuolo semina il panico su ogni palla inattiva e lui di testa si destreggia al meglio, andando vicino al gol e offrendo ottime sponde per i compagni.

Il peggiore

Fabio CERAVOLO : In una partita così chiusa, il rigore era l'occasione da sfruttare. Invece la Belva lo tira molto debole e Consigli lo para senza grossi problemi. Per il resto non crea mai pericoli alla difesa avversaria.

Tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Locatelli (dall'88' Djuricic), Magnanelli, Bourabia (dal 60' Sensi); Boga, Matri (dal 74' Babacar), Berardi. All. De Zerbi

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Gagliolo, Dimarco; Scozzarella, Kucka, Rigoni (dal 55' Sprocati), Barillà; Ceravolo (dal 78' Bastoni), Siligardi (dal 46' Gervinho). All. D'Aversa

GOL: Nessuno

AMMONITI: Scozzarella (P), Ferrari (S), Dimarco (P)

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Piccinini