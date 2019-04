Sassuolo-Parma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. All. De Zerbi

Squalificati: —

Indisponibili: Adjapong, Marlon.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Sierralta, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Rigoni, Barillà; Sprocati, Ceravolo, Siligardi. All. D'Aversa

Squalificati: —

Indisponibili: Biabiany, Bruno Alves, Grassi, Inglese

Statistiche Opta

Nessun pareggio nei cinque precedenti tra Sassuolo e Parma in Serie A: tre successi per i crociati contro i due per i neroverdi.

In quattro delle cinque sfide tra Sassuolo e Parma in Serie A entrambe le squadre hanno trovato il gol, 17 reti in totale (3.4 di media a match).

Il Sassuolo ha vinto l’ultimo match casalingo, non infila due successi consecutivi al Mapei Stadium in Serie A dallo scorso settembre.

Parma (nove) e Sassuolo (11) sono due delle tre squadre che hanno guadagnato meno punti nel 2019 in Serie A, solo il Chievo ha fatto peggio (tre).

Nelle ultime sei trasferte del Parma in Serie A entrambe le squadre hanno sempre trovato il gol: 28 reti (4.7 di media a match).

Il Sassuolo è la squadra che ha mandato a segno più giocatori diversi in questo campionato (18).

Sfida tra due delle tre squadre che hanno mandato in gol più giocatori italiani differenti nella Serie A in corso: Sassuolo (nove) e Parma (sette), tra loro il Frosinone (otto).

Il Parma è l’unica squadra che ha schierato sempre titolari almeno due giocatori in tutte le 31 gare di questo campionato: Luigi Sepe e Simone Iacoponi.

L’attaccante del Sassuolo Domenico Berardi è andato a segno nelle ultime due partite di campionato: solo due volte in Serie A ha trovato la rete in tre presenze di Serie A consecutive (nell’aprile 2015 e nel novembre 2013).

Il Parma ha vinto solo il 13% delle gare di questo campionato senza Gervinho (una su otto), con l’attaccante ivoriano in campo invece la percentuale di successi sale al 35% (otto su 23).