Sassuolo-Roma: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga. All. De Zerbi

Indisponibili: Magnani, Sensi, Peluso

Squalificati: Bourabia

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Cristante; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko. All. Ranieri

Indisponibili: Santon

Squalificati:

Statistiche Opta

La Roma è imbattuta nelle 11 sfide in Serie A contro il Sassuolo, vincendo le due sfide più recenti contro i neroverdi nel massimo campionato.

La Roma ha vinto tutte le cinque partite giocate in casa del Sassuolo in Serie A, realizzando 11 gol e subendone solo uno.

Il Sassuolo non ha mai ottenuto una clean sheet negli 11 precedenti in Serie A contro la Roma (23 reti incassate).

Il Sassuolo ha pareggiato quattro delle ultime sei partite di campionato (1V, 1P).

La Roma è imbattuta nelle ultime sette partite di campionato (4V, 3N), dopo una serie di due sconfitte consecutive.

Dopo tre trasferte in cui ha segnato tre gol, la Roma non ha mai realizzato più di una rete nelle ultime cinque gare esterne (quattro gol in cinque gare – 1V, 2N, 2P).

La Roma ha segnato 14 gol nei primi 15 minuti di gioco, più di ogni altra squadra in questo campionato.

Pol Lirola ha partecipato a otto reti in questo campionato (due gol e sei assist): nessun difensore del Sassuolo aveva mai superato quota quattro in una singola stagione di Serie A.

Il centrocampista della Roma Bryan Cristante ha partecipato a tre gol nelle sue ultime quattro sfide contro il Sassuolo in Serie A: due reti, un assist.

Antonio Mirante ha mantenuto cinque volte la porta inviolata in nove partite di questo campionato con la Roma, mentre Robin Olsen ci è riuscito quattro volte in 27 gare.