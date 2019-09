Scaroni: "Previsti anche biglietti popolari". Antonello: "Dall'ok del Comune ci vorranno 3 anni"

" Nel nuovo stadio ci sarà una grande variabilità per quanto riguarda i prezzi dei biglietti. Ci saranno prezzi popolari, anche molto popolari, poi si salirà di prezzo a seconda dei settori. "

Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, alla presentazione a Milano dei due progetti rimasti in gara per il nuovo stadio. "La politica dei prezzi sarà puntata proprio sul fatto che - come ha sottolineato il numero 1 rossonero - lo stadio dovrà essere sempre pieno".

" Avremo molte più entrate dai biglietti corporate. Se costruissimo uno stadio da 90mila posti si riempirebbe in poche occasioni. Avere sempre lo stadio pieno è un’altra cosa. Averlo troppo piccolo, invece, non garantisce introiti e soprattutto non puoi modulare offerte per tutti. "

I progetti per il nuovo San Siro ci sono, Inter e Milan aspettano la decisione del Comune sulla pubblica utilità dell’intero masterplan e poi sceglieranno quale studio di architettura costruirà la loro nuova casa. Le parole di Alessandro Antonello, a.d. Corporate dell’Inter.

" La decisione verrà presa nelle prossime settimane. Ci sarà l’opportunità per tutti i tifosi di vedere i progetti e dire la propria opinione. Raccolti tutti gli elementi, decideremo quale sarà lo stadio selezionato. Considereremo l’estetica, la funzionalità, ma anche le opinioni dei tifosi. Ma niente è scritto sulla pietra, siamo ancora ai concept preliminari: oggi abbiamo due idee e poi entreremo nel dettaglio. "

Ivan Gazidis, a.d del Milan, rilancia.

" Il nome dello stadio? Credo sia presto per parlarne. Ma abbiamo un programma entusiasmante, un’idea brillante per Milano e i club. In tutto il mondo i grandi club hanno grandi fondamenta. "

Un altro tema importante è la scadenza Milano-Cortina 2026. Il Meazza è stato scelto per ospitare la cerimonia di apertura, il nuovo stadio sarà già in piedi e sarà la casa dei Giochi? Risponde e conclude Antonello.