Scontri Inter-Napoli, è morto il tifoso nerazzurro investito prima della gara

Non ce l’ha fatta Daniele Berardinelli, il tifoso interista che era stato investito nel corso degli scontri prima di Inter-Napoli, posticipo della 18esima giornata di Serie A. L’uomo è stato travolto da un van su cui viaggiavano dei supporter del Napoli: il van in questione sarebbe stato bloccato in via Novara attorno alle 19.30 e danneggiato da ultrà nerazzurri armati, secondo quanto riferito, di mazze e catene. La vittima è stata ricoverata all'ospedale San Carlo in codice rosso ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico, ma non è bastato. La notizia è stata confermata dalla Questura.

I tafferugli avrebbero provocato la reazione degli occupanti del van che sono scesi dal veicolo e hanno affrontato i tifosi dell'Inter. Ne è scaturita una colluttazione durante la quale un tifoso 43enne, questa volta del Napoli, è stato accoltellato all'addome e portato al Sacco a Milano mentre altri hanno riportato contusioni. Il tifoso nerazzurro sarebbe stato investito mentre il van si stava allontanando dalla zona dei tafferugli.

Nove indagati, l'accusa è di rissa aggravata

Sono complessivamente nove, compresi i tre interisti già in carcere, gli indagati per gli scontri ieri sera nella zona di via Novara prima della partita Inter- Napoli. Per tutti l'accusa è di rissa aggravata, mentre gli investigatori della Digos sono ancora al lavoro per identificare il conducente del Suv che ha investito e ucciso Daniele Belardinelli.

Le parole del Questore di Milano Marcello Cardona

" L'ultrà dell'Inter, Daniele Berardinelli, è stato travolto da un suv, non sappiamo ancora chi fosse alla guida. Agguato con spranghe e bastoni, mentre scappavano l’ultrà è stato investito. Sono stati fermati due ultrà e non escludiamo di arrestarne altri. C'erano infiltrazioni di ultrà del Varese, gemellati con quelli dell'Inter, faremo altre perquisizioni nelle prossime ore. Gli scontri sono avvenuti a due chilometri dallo stadio. La Digos sta facendo degli accertamenti e verranno ascoltati dei testimoni. Abbiamo visto dei filmati dell’accaduto, la situazione è tragica e inaccettabile per l’ordine pubblico. Emetteremo Daspo durissimi. L'agguato è stato degli ultrà dell'Inter ai pullman degli ultrà del Napoli "

" Il fatto è gravissimo, chiederò di vietare le trasferte ai tifosi dell’Inter fino al termine della stagione. Chiederò anche la chiusura della Curva dell’Inter fino al 31 marzo 2019 "