Scontri Inter-Napoli: per i pm fu un "combattimento", emessi Daspo a carico di 7 ultras nerazzurri

In seguito agli scontri tra ultras del 26 dicembre in via Novara prima di Inter-Napoli, il questore di Milano ieri ha emesso 7 provvedimenti Daspo a carico di altrettanti ultras interisti. Le indagini della Digos hanno consentito di individuare 9 assalitori, 3 dei quali subito arrestati, che si sono resi protagonisti del violento attacco nei confronti degli ultras del Napoli. Sette dei nove aggressori, tutti italiani e di età compresa tra i 18 e i 48 anni, sono stati immediatamente colpiti dal provvedimento Daspo del questore, esteso anche alle competizioni calcistiche internazionali, mentre sono tuttora in corso indagini e approfondimenti sulla posizione degli altri due indagati e sugli altri partecipanti all'aggressione. Secondo i pm di Milano che hanno chiesto la convalida dell'arresto per i 3 tifosi dell'Inter fermati, i fatti avvenuti in via Novara non lontano da San Siro possono essere catalogati come un vero e proprio "combattimento".

Daspo di durata variabile tra i 5 e gli 8 anni

Sei degli assalitori raggiunti dal provvedimento hanno numerosi precedenti penali, inoltre cinque erano già stati colpiti da diversi Daspo emessi anche in altre province per aver preso parte a episodi violenti anche nell’ambito di diverse discipline sportive, mentre il settimo, di 21 anni, risulta incensurato. "Alla luce della pericolosità dei sette desunta - sottolinea la questura - sia dalla violenza dell’episodio che dalla recidività", i provvedimenti emessi avranno una durata di 5 anni per i soggetti raggiunti da Daspo per la prima volta e di 8 anni per chi era già stato colpito dal provvedimento. Inoltre, è stato deciso l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che, se convalidato dal gip, verrà espletato presentandosi alla firma negli uffici di polizia mezz'ora dopo l'inizio e mezz'ora prima della fine di ogni partita dell'Inter.