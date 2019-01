Scossa Milan, Leonardo fa la voce grossa con Higuain: che effetto avranno le sue parole sul Pipita?

Sembrava tornato il sereno su Gonzalo Higuain: la rete decisiva messa a segno contro la Spal prima della sosta e quell'esultanza sfrenata a San Siro, davanti agli stessi tifosi che solo pochi minuti prima l'avevano fischiato per l'ennesima giocata sbagliata, sembravano avere restituito al Milan un giocatore che era letteralmente a terra. Sembrava, appunto. Perché a far tornare nubi minacciose sul Pipita ci ha pensato Leonardo che con le sue parole, pronunciate a margine della conferenza stampa di presentazione di Paquetà, ha segnato una sorta di svolta nel rapporto tra il club rossonero e Higuain. Se infatti finora Gattuso aveva usato la carota sottolineando l'importanza dell'argentino anche nei suoi momenti più bui, il direttore dell'area tecnica ha modificato decisamente i toni, irrigidendoli. Non è la prima volta che succede: già alla vigilia della sfida con la Spal, Leonardo aveva lanciato un avvertimento molto chiaro.

Leonardo - Cagliari-Milan - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

Tutte le parole di Leonardo su Higuain

" Un gol cambia, bisogna assumersi le proprie responsabilità, deve decidere questo. No, sì, no, però, non so. Ha vissuto un momento così, deve smettere quel momento e pedalare. Sta qua, sta qua e fai "

" Eserciteremo il riscatto solo se sarà centrata la qualificazione in Champions. Non abbiamo mai parlato con il Chelsea e né da lui né dal suo entourage ci è stata comunicata la volontà di lasciare il Milan. Qui comunque rimane solo chi ha voglia di rimanere nel progetto "

Gennaro Gattuso e Gonzalo HiguainGetty Images

Il sottile equilibrio del Pipita

Resta da capire ora che effetto avranno le parole di Leonardo sul Pipita. L'argentino ha dimostrato, nel corso della sua prima stagione in rossonero, di non essere del tutto sereno e di non avere la menta libera, leggera. La partita contro la Juventus a San Siro l'11 novembre scorso, con quel rigore sbagliato e l'espulsione rimediata nei minuti finali, è stata lo spartiacque: forse preparata male e vissuta ancora peggio, ha abbassato in maniera vertiginosa la sua autostima. Ed è stato il Milan a farne le spese: Higuain è rimasto a secco di gol per 2 mesi sbagliando anche le cose più semplici e dando a volte l'impressione di trascinarsi stancamente sul terreno di gioco. Poi il gol alla Spal mai atteso così tanto e che tuttavia rischia di essere spazzato via dalla forte presa di posizione di Leonardo. Il bivio è evidente: o Higuain reagisce da campione qual è e inizia a prendersi la squadra sulle spalle come parzialmente era avvenuto a inizio stagione, oppure quel timido barlume di rinascita potrebbe spegnersi sul nascere. Le doti tecniche del Pipita non possono e non devono essere messe in discussione: è l'aspetto psicologico quello che desta maggiore preoccupazione in casa Milan. E all'orizzonte c'è un'altra sfida contro la Juventus.

Gonzalo Higuain - Milan-SPALGetty Images

La Supercoppa italiana, una montagna da scalare

Il destino beffardo (o forse non è solo destino, ma una mossa studiata) ha voluto che la strigliata di Leonardo sia arrivata a pochi giorni dall'attesissima sfida di Supercoppa italiana contro la Juventus in Arabia Saudita. Un appuntamento nel quale Higuain avrà ancora una volta tutti i riflettori puntati addosso, esattamente come era successo quell'11 novembre. Con la differenza che stavolta la pressione sarà doppia perché il Pipita, oltre a dover gestire a livello emotivo per la seconda volta in pochi mesi la sua scomoda posizione di ex di lusso, dovrà anche far dimenticare quella notte da incubo a San Siro. Il campo, come sempre, dirà se la strategia di Leonardo porterà gli effetti sperati.