Scudetto 2006: "Ricorso Juventus inammissibile", l'Inter resta Campione

È stato giudicato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus per rimettere in discussione lo Scudetto 2005-2006, attribuito poi all’Inter per l’affaire Calciopoli. Questa la decisione del Collegio di garanzia che non ha voluto sconfessare la presa di posizione del TNAS, l’organo di giustizia di allora, nel 2011 sul caso Calciopoli.

L’avvocato Luigi Chiappero aveva chiesto di riaprire il caso, volendo spostare la questione presso il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, ricevendo però una risposta negativa dal Collegio di garanzia.