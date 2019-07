Si terrà lunedì 29 o martedì 30 luglio il sorteggio del calendario della Serie A 2019-2020. A comunicarlo è la Lega Serie A al termine dell'assemblea che si è svolta a Milano nella giornata di lunedì alla presenza di tutte e 20 le società iscritte al prossimo campionato. La riserva sulla data del calendario verrà sciolta nei prossimi giorni: quel che è certo è che la cerimonia si terrà presso gli studi televisivi di Sky a Milano.

Le date: si parte il 24 agosto, si chiude il 24 maggio

Confermate anche le date del prossimo campionato, che inizierà sabato 24 agosto 2019 e si concluderà domenica 24 maggio 2020. Cinque i turni infrasettimanali in programma: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 22 aprile. L'ultima giornata del 2019 si giocherà domenica 22 dicembre, la prima del 2020 è in programma domenica 5 gennaio. Va in soffitta dopo una sola stagione il Boxing Day: quest'anno a Santo Stefano non si giocherà.

Un nuovo trofeo: la Liga-Serie A Cup

Dalla stagione 2019-20, inoltre, prenderà forma un nuovo trofeo frutto della collaborazione tra la Lega Serie A e la Liga spagnola. L'evento, denominato Liga-Serie A Cup, vedrà sfidarsi una squadra del nostro campionato e una di Prima divisione spagnola. La prima edizione vedrà in campo Napoli e Barcellona: la partita d'andata è in programma il 7 agosto a Miami, all'Hard Rock Stadium, mentre il ritorno si disputerà 3 giorni dopo (il 10 agosto) al Michigan Stadium di Ann Arbor.