Serie A 2019-2020: si partirà il 25 agosto, spariscono i match natalizi

Vi eravate già abituati a vedere la Serie A scendere in campo a Santo Stefano oppure a Capodanno? Ci dispiace per voi, ma dovrete farvene una ragione: dal prossimo campionato 2019/2020, infatti, il calcio sotto l’albero di Natale andrà già in archivio. Questo è quanto è emerso dal Consiglio Federale tenutosi ieri, con il presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, che ha comunicato che tornerà la canonica pausa natalizia, come accadeva fino a due anni fa. Ma, andiamo con ordine.

La Juventus festeggiaGetty Images

Il campionato italiano di calcio 2019/2020 scatterà nel weekend del 24-25 agosto (anche in questo caso con una settimana di ritardo rispetto a questa edizione) e vedrà la cerimonia inaugurale disputarsi a Torino. La conclusione sarà fissata per il weekend del 23-24 maggio per dare spazio poi, facendo tutti gli scongiuri del caso, alla Nazionale del CT Roberto Mancini in vista dei campionati europei 2020. La finale di Coppa Italia, infine, si disputerà il 15 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Per quanto riguarda quella di Supercoppa, invece, ancora tutto da decidere con tre finestre disponibili: agosto e dicembre-gennaio.

Tornando al discorso break invernale, dunque, ritorna la classica sosta in concomitanza con le vacanze natalizie che si svilupperanno tra il 22 dicembre 2019 ed il 5 gennaio 2020. Dimenticatevi, dunque, i vostri beniamini in campo mentre gustate un panettone o il proverbiale zampone di Capodanno. Dal prossimo anno si torna all’antico. L’esperimento in stile inglese (che aveva ricevuto ottimi riscontri al botteghino) è già stato bocciato.

alessandro.passanti@oasport.it