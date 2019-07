Svolta arbitrale in vista della stagione 2019-2020 in Serie A. Nasce la sala VAR a Coverciano, da dove sarà possibile seguire in contemporanea tutte le partite del massimo campionato da un unico studio. È il sistema già adottato in Bundesliga e anche all'ultimo Mondiale in Russia. Ne ha parlato oggi il presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi in conferenza stampa a Roma.

" Se ci danno velocemente le autorizzazioni è un progetto sensazionale. Nella sala VAR potremo fare di tutto, con dibattiti e spiegazioni. Magari la domenica si gioca una partita importante e perché non vederla insieme ai presidenti delle sue società? E ad esempio il martedì a Coverciano, nella sede ufficiale, dopo le deliberazioni del Giudice sportivo si potrà dare una spiegazione di certi episodi e le dinamiche delle decisioni prese "