Serie A, estate 2019: le date dei ritiri di tutte le 20 squadre

Le vacanze sono ancora in corso per i calciatori che si stanno godendo mare e spiaggia prima di tornare al lavoro. Le società della Serie A hanno infatti già varato il calendario dei vari ritiri, con tutte le date e le località in cui i giocatori si prepareranno in vista della prossima stagione. La prima formazione a ritrovarsi sarà la Fiorentina che partirà il 6 luglio a Moena mentre l’ultima a partire saranno le neopromosse Lecce e Brescia, neopromosso in massima serie. Molte squadre hanno optato per la tranquillità delle Dolomiti e ben 12 club hanno scelto di andare in Trentino Alto Adige, per godere di aria pura e di situazioni di grande calma dove lavorare nel miglior modo possibile. Di seguito le date e le località di tutte le squadre della Serie A 2019-2020.

Atalanta

11-25 luglio a Clusone (Bergamo)

Bologna

11-20 luglio a Castelrotto (Bolzano)

Brescia

14-28 luglio a Darfo Boario (Brescia)

Cagliari

8-11 luglio ad Aritzo (Nuoro), 13-27 luglio a Pejo (Trento)

Fiorentina

6-21 luglio a Moena (Trento)

Genoa

8-20 luglio a Neustift im Stubaital (Austria)

Inter

8-14 luglio a Lugano (Svizzera)

Juventus

10-19 luglio alla Continassa

Lazio

12-27 luglio ad Auronzo di Cadore (Belluno), 3-10 agosto a Marienfeld (Germania)

Lecce

14-28 luglio a Santa Cristina (Bolzano) MILAN: dal 8 al 19 luglio a Milanello (Varese)

Napoli

dal 6 al 26 luglio a Dimaro (Trento)

Parma

8-21 luglio a Prato allo Stelvio (Bolzano)

Roma

5 luglio a Trigoria (data da definire)

Sampdoria

9-28 luglio a Ponte di Legno (Brescia)

Sassuolo

8-26 luglio a Vipiteno (Bolzano)

SPAL

11-21 luglio a Tarvisio, 28 luglio-4 agosto Valles

Torino

13-27 luglio a Bormio (Sondrio)

Udinese

dal 7 luglio ad Udine

Verona

10-21 luglio a San Martino di Castrozza (Trento)