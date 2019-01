Settimana da incubo per Ronaldo! Il Portogallo valuta la possibilità di togliergli le onorificenze

Ronaldo ha chiuso la sua vicenda con la giustizia spagnola, riguardo al caso evasione fiscale, con il portoghese che ha patteggiato la pena per evitare addirittura l’incarcerazione. Dopo aver patteggiatto, e praticamente ammesso la colpa, il Portogallo - come Nazione - si riserva ora di prendere possibili provvedimenti a seguito di questo episodio, come detto dallo stesso presidente alla stampa.

" La legge è molto semplice. Spetta ai cancellieri degli ordini nazionali verificare se esistono situazioni per la revoca di una onorificenza. [Marcelo Rebelo de Sousa] "

L'ufficio stampa presidenziale ha aggiunto che attenderà di ricevere “la versione originale della decisione finale delle autorità spagnole” prima di prendere una decisione finale. A Ronaldo era stata assegnata la medaglia di grande ufficiale dell'Ordine dell'infante Dom Henrique (2014) e la Gran Croce dell'Ordine al Merito (2016).

Tutte le onorificenze ricevute però da Madera, regione di provenienza di CR7, verranno mantenute, come espresso da Miguel Albuquerque, presidente della regione autonoma: “Qui Ronaldo è sempre stato visto come una bella persona. È il più prestigioso portoghese nel mondo”.