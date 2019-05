Silvio Berlusconi, peso e vasectomia: le divertenti confessioni di Ronaldo "il Fenomeno"

Ronaldo ‘il Fenomeno’. Uno dei più forti e talentuosi attaccanti della storia del calcio, a cavallo fra gli anni ’90 e 2000, oggi azionista di maggioranza e presidente del Valladolid, compagine spagnola che anche il prossimo anno giocherà nella Liga spagnola. L’ex fuoriclasse di Inter, Real Madrid e Inter ha rilasciato una simpatica intervista al Financial Times in cui ha raccontato tanti aneddoti divertenti, dal rapporto con Silvio Berlusconi, i chili in eccesso e la vasectomia.

"Ai tempi del Milan non davamo retta a Silvio"

" Il presidente Berlusconi ci diceva: ‘Perché non segnate mai da calcio d’angolo? È così facile. Perché non segnate mai da calcio d’angolo? È così facile. State tutti fuori dall’area, e quando arriva il cross entrate!. Quando parlava Silvio, tutti dicevamo ‘ok, faremo così’. Ma poi facevamo a modo nostro "

"Ferguson mi chiamava il ‘Ronaldo grasso’. Nessuno difende mai le persone sovrappeso..."

" Quando giocavo ‘Sir Alex’ , per distinguerlo all’altro Ronaldo (Cristiano), lo chiamava ‘quello grasso’. Ci sono attivisti per molte cose. Se sei nero, se sei gay. Non ricordo nessuno che mi abbia difeso quando mi chiamavano grasso. "

Rimembrando le due finali mondiali giocate, Ronaldo ricorda quando nel 2002 ebbe paura di avere convulsioni come nel 1998: “Avevo paura di stare male di nuovo”. Per fortuna andò tutto bene, lui segnò in finale e il Brasile tornò sul tetto del mondo. Dopo aver confermato la propria volontà di aver chiuso con la politica, Ronaldo rivela di essersi sottoposto a vasectomia ma di potere nel caso avere comunque degli eredi...

" Ho fatto la vasectomia, ma se la mia fidanzata vuole figli, ho congelato abbastanza sperma per fare una squadra di calcio.... "