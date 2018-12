Simeone rinato: la Fiorentina va, urrà anche per Samp e Sassuolo; Longo a rischio?

Fiorentina-Empoli 3-1 (40' Mirallas, 58' Simeone, 78' Dabo; 24' Krunic)

Dopo due mesi e mezzo dall'ultima vittoria, lo scorso 30 settembre contro l'Atalanta, la Fiorentina ritrova tranquillità e i 3 punti: 3-1 in rimonta all'Empoli, che conosce il primo ko da quando Beppe Iachini è arrivato in panchina. A passare per primi nel primo tempo sono proprio gli azzurri, con un tocco sottomisura di Krunic. Ma quando il Franchi sembra destinato all'ennesimo pomeriggio di sofferenza, i viola cambiano marcia: Mirallas pareggia prima dell'intervallo, mentre nella ripresa sono Simeone e Dabo a chiudere il successo in cassaforte.

Frosinone-Sassuolo 0-2 (43' Ariaudo, 58' Berardi)

Il Sassuolo vince 2-0 a Frosinone e ritrova il successo in campionato che mancava dal 4 novembre. La squadra di De Zerbi passa in vantaggio al 44' grazie a una sfortunata autorete di Ariaudo che devia nella propria porta un traversone basso di Duncan. Lo stesso Duncan confeziona l'assist per il raddoppio di Berardi al 58': sinistro secco nell'angolino e niente da fare per Sportiello. Crisi nera per il Frosinone, che esce dal campo tra i fischi assordanti dei propri tifosi: ora la panchina di Moreno Longo traballa paurosamente.

Sampdoria-Parma 2-0 (66' Caprari, 69' Quagliarella)

Prosegue il buon momento della Sampdoria che, dopo il pareggio in extremis contro la Lazio, batte il Parma a Marassi e sale in classifica a quota 23 punti, mentre gli ospiti rimangono ancorati a 21. Dopo un primo tempo senza grosse emozioni, i blucerchiati si scatenano nella ripresa e in tre minuti chiudono il match: Caprari al 66' e Quagliarella tre minuti dopo fissano il risultato sul 2-0. Grande partita della banda di Giampoalo, che controlla il pallone per tutti i 90'. Malissimo il Parma, che praticamente non tira mai in porta. Troppo Gervinho dipendente la squadra di D'aversa.

La classifica dopo 16 giornate

Juventus 46 punti, Napoli 35, Inter 32, Milan e Lazio 25, Sassuolo 24, Sampdoria 23, Fiorentina e Torino 22, Atalanta, Roma e Parma 21, Cagliari 17, Genoa, Empoli e SPAL 16, Udinese 13, Bologna 11, Frosinone 8, Chievo 4*.

*-3 di penalizzazione