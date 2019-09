Simone Inzaghi e il bisticcio con Immobile: "Soffre le sconfitte, non c'è nessun problema"

Un "vaffa" nemmeno tanto nascosto, un bisticcio prolungato e poi svarie sbuffate andando verso la panchina. Ciro Immobile non ha preso bene - per usare un eufemismo - la sostituzione ricevuta durante Lazio-Parma.

E' il 65 e il risultato è di 1-0. Ciro guarda la panchina e il labiale è molto chiaro: "Che c**** fai?" e poi si strappa il laccio al braccio e lo lancia via, schiaffeggiando la porta, continuano a gesticolare verso la panchina. Poi il faccia a faccia con Simone Inzaghi con il calciatore che continua a dire: "E' assurdo, assurdo". E l'allenatore: "Continua, va avanti...". A quel punto Ciro si siede in panchina, ma la rabbia fatic a sbollire. Ci pensa Marusic a restituire il sorriso all'attaccante, segnando il 2-0.

Inzaghi stempera davanti alle tv: "Non c'è nessun problema"

" La reazione di Immobile è stata plateale è vero, ma non c'è nessun problema. Capirà, peraltro non stava neanche benissimo a fino primo tempo ed è uno di quelli che ha sofferto di più questi 4-5 giorni difficili "

