Simone Inzaghi mette alla gogna Filippo: la Lazio vince 2-0 a Bologna

Nel derby dei fratelli Inzaghi, a prevalere è Simone. Come da pronostici della vigilia, favorevoli alla squadra più forte, più qualitativa, più in forma. La Lazio si impone per 2-0 a Bologna, vince la seconda consecutiva e conferma la propria fortissima candidatura a uno dei quattro posti che valgono l'accesso alla prossima Champions League. Di Luiz Felipe nel primo tempo e Lulic nei secondi finali le reti che decidono il match a favore dei biancocelesti, sempre in controllo del match nonostante un secondo tempo quasi privo di vere palle gol. Se Simone Inzaghi sorride, seppur a denti stretti per la sorte del fratello, Filippo continua a soffrire. La classifica piange, il pubblico dimostra la propria impazienza e la squadra pare quasi rassegnata e priva di forze. Sotto le Due Torri sono tempi sempre più duri.

Simone e Filippo Inzaghi - Bologna-LazioLaPresse

La cronaca della partita

In avvio si vede quasi solo la Lazio, che con un fulmine da fuori di Luis Alberto costringe Skorupski a una grande deviazione sopra la traversa. Marusic, invece, va di testa ma non trova di poco la porta. Il Bologna prende coraggio e si fa vedere con qualche iniziativa di Poli, pare poter farsi valere, ma fatica terribilmente a pungere. E così, quando i biancocelesti alzano i ritmi, alla mezz'ora passano: angolo di Luis Alberto e colpo di testa vincente di Luiz Felipe, che lascia impietrito Skorupski. Lo 0-1 abbatte il Bologna e scioglie la Lazio, che gioca a proprio piacimento e prima dell'intervallo va a un passo dal raddoppio col solito Luis Alberto: ancora bravo Skorupski. Mentre Lulic, libero al limite, non trova i pali del polacco.

Luiz Felipe - Bologna-Lazio 2018LaPresse

Secondo tempo con meno emozioni. La Lazio controlla il possesso e il Bologna non riesce a recuperarlo. I felsinei si rendono pericolosi solo con un contropiede di Okwonkwo, fermato da ultimo uomo da Marusic. Simone Inzaghi inserisce Immobile per Caicedo, Filippo si affida a Palacio al posto di Okwonkwo. Ma il match non cambia e si avvia alla conclusione con pochi, piccoli brividi portati da Milinkovic-Savic e Orsolini. Nel finale, mentre il risultato di 1-0 a favore della Lazio pare scontato, ecco la rete del raddoppio: angolo di Luis Alberto, spizzata di Luiz Felipe e zampata vincente al volo di Lulic che chiude definitivamente i conti.

La statistica chiave

Undicesima giornata senza vittoria per il Bologna: un ruolino di marcia negativo che eguaglia quello concretizzato dai felsinei nel campionato 2004/05, chiuso con la retrocessione.

Il tweet

Il migliore in campo

Luiz Felipe. Dietro se la cava ottimamente e, quando si catapulta nell'area avversaria, è decisivo: segna il gol del vantaggio e fornisce l'assist a Lulic per il raddoppio. Pomeriggio perfetto.

Il peggiore in campo

Okwonkwo. Sbaglia praticamente tutto ciò che tenta, provocando la disperazione del pubblico bolognese. Giustamente non arriva al 90'.

La dichiarazione

Simone Inzaghi: "Io contro Filippo? Sfidare mio fratello è stata una grande emozione. Fortunatamente ho vinto io, ma sono convinto che il Bologna si toglierà d questa situazione".

Il tabellino

Bologna (3-5-2): Skorupski; Calabresi, Danilo, Helander; Mattiello (65' Orsolini), Poli (83' Destro), Nagy, Svanberg, Krejci; Santander, Okwonkwo (61' Palacio). All. F. Inzaghi.

Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic (74' Lukaku), Lulic; Correa (64' Parolo), Luis Alberto; Caicedo (61' Palacio). All. S. Inzaghi

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino

Gol: 30' Luiz Felipe, 90' Lulic

Note: ammoniti Calabresi, Palacio