Intervistato dal Corriere della Sera, Gigi Simoni si dice assolutamente scosso dal caso Icardi. Cosa del genere non accadevano nel suo calcio, ma giocatore e procuratore hanno fatto davvero un bel pasticcio che è costato diversi punti in classifica ai nerazzurri. C’è il rischio di cessione a giugno? Sì, ma non alla Juventus.

" Molto, quasi tutto, è nato da una situazione che più anomala non si può, mai vissuta in 60 anni di calcio, vale a dire una moglie che fa da procuratore al marito. Cosa non ha funzionato? Bisogna esserci dentro per giudicare, però non è per niente semplice gestire certe situazioni "

Si potevano prevenire una situazione del genere?

" Se Wanda Nara non fosse andata, ogni domenica sera, in tv a parlare di calcio forse la situazione non sarebbe precipitata. Del rinnovo del contratto del marito, con tanto di cifre, non si discute in pubblico, ma nella sede dell’Inter. La moglie di Icardi ha fatto delle considerazioni sulla squadra che non saranno sicuramente piaciute a qualche compagno di Icardi "

Inter-Lazio: Icardi merita di essere convocato? Sondaggio 21922 voti Sì, se si scusa Sì, a prescindere Non lo convocherei mai più

A Perisic e Brozovic soprattutto

" Nemmeno esiste che uno a dicembre vada in sede e ponga un ultimatum, chiedendo di essere ceduto a gennaio. Anche se ci sono dei problemi si porta a termine la stagione. Mi spiace che qualcuno non si renda conto che l’Inter è un grande club e farne parte è un’enorme gratificazione. Servirebbe più buonsenso e voglia di sacrificarsi da parte di molti "

A fine stagione Icardi via dall’Inter?

" Prima di vendere uno come Icardi, che reputo il miglior attaccante del campionato, ci penserei non una ma tante volte. Meglio di Icardi ce ne sono in giro davvero pochi e non credo siano sul mercato. Leggo di un possibile scambio con Dybala, però non mi sembra una strada facile da percorrere perché ritengo che sia Juve che Inter vogliano un conguaglio in denaro a loro favore. E poi eviterei di cedere Icardi proprio alla Juve "

Lautaro Martinez è l’erede di Icardi?

" È bravo, promette bene, però deve ancora crescere per pensare di indossare in pianta stabile la maglia di Maurito "