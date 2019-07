Momenti di grandissima apprensione per lo stato di salute di Sinisa Mihajlovic. Il cinquantenne allenatore del Bologna, oltre che ex stella di Roma, Sampdoria, Lazio e Inter, è stato ricoverato in ospedale proprio nella città la cui squadra sarà costretto a lasciare per curarsi.

Il problema, infatti, anche se non specificato, riguarderebbe una malattia improvvisa, che necessita di una terapia d’urto immediata per poter essere combattuta. Per questa ragione, Mihajlovic sarà costretto a lasciare la panchina rossoblù, e questo pomeriggio a Casteldebole spiegherà in una conferenza stampa i dettagli di quanto gli sta accadendo.

Ufficialmente Mihajlovic è stato lontano dai campi, fino ad ora, a causa di una pesante forma influenzale, ma le ultime notizie sembrano lasciar intendere che ci sia qualcosa di più grave per lui, tale da impedirgli di continuare a svolgere il proprio mestiere in maniera continua. Nelle prossime ore se ne saprà, appunto, di più. Nel frattempo gli allenamenti del Bologna sono guidati da Miroslav Taniga, Vincenzo Cantatore e più in generale dal gruppo di preparatori atletici del club felsineo.

federico.rossini@oasport.it