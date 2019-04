Skriniar rinnoverà con l'Inter fino al 2023: trovato l'accordo tra le parti

Il roccioso centrale slovacco classe 1995 dell'Inter Milan Skriniar rinnoverà con il club nerazzurro: contratto fino al 2023 a circa 3 milioni più bonus a stagione secondo la squadra mercato di Sky Sport. Per la firma è solo una questione di tempo, ma il più è stato sbrigato: mancano ancora alcuni dettagli burocratici.

Secondo quanto si apprende dalle ultime indiscrezioni il giocatore avrebbe seguito in prima persona la trattativa dimostrando grande attaccamento alla maglia e alla causa nerazzurra: l'Inter blinda dunque la sua difesa (attualmente la seconda migliore in campionato dietro la Juventus), e questa non può che essere una buona notizia per i tifosi della Beneamata. Si vocifera, peraltro, che il centrale slovacco l'anno prossimo vestirà la fascia di capitano dell'Inter.