Sollievo Roma, niente lesioni per Florenzi. Pugno alla panchina: Di Francesco si rompe la mano

La Roma può tirare un sospiro di sollievo. Il ginocchio sinistro di Alessandro Florenzi, uscito al 75’ dopo aver segnato il gol del momentaneo 2-3, non ha riportato lesioni e il laterale giallorosso tornerà quasi certamente a disposizione dopo la pausa per le Nazionali. Nel corso della nottata, il vice-capitano della Roma si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato un trauma distrattivo al ginocchio sinistro, quello operato due volte fra il 2016 e il 2017 per un doppio infortunio al crociato.

Rabbia e infortunio alla mano per Di Francesco

Nottata tribolata anche per Eusebio Di Francesco, a cui il pugno di rabbia rifilato al parata in plexiglas della sua panchina dopo il 3-3 di Manolas ha lasciato in eredità una frattura al quinto metacarpo della mano sinistra. Stamane l’allenatore romanista si è recato a Villa Stuart dove è stato operato ma già questo pomeriggio, sarà regolarmente in campo con il suo staff per dirigere l’allenamento di ripresa ed iniziare a preparare l’anticipo di venerdì contro il Milan a San Siro.