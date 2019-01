Sorrentino si 'vendica' di Ronaldo: dall'incidente alla prima giornata al rigore parato

Sorrentino, un girone dopo! Il portiere del Chievo si prende la ‘rinvicita’ su Cristiano Ronaldo, parando il rigore al portoghese durante il match Juve-Chievo, posticipo della prima giornata di ritorno. Il 39enne, o meglio, quasi quarantenne portiere del Chievo è uno dei protagonisti dello Stadium nonostante la sconfitta dei suoi per 3-0.

Sorrentino però si prende il suo momento di gloria, parando il rigore a Cristiano Ronaldo: il primo penalty sbagliato in Italia dal portoghese che nel frattempo viene raggiunto da Zapata in testa alla classifica marcatori.

Ronaldo - Juventus-Chievo - Serie A 2018/2019 - Getty ImagesGetty Images

All’andata le cose erano andate in maniera diversa, con il portiere del Chievo finito in ospedale dopo uno scontro (d’obbligo sottolineare il fortuito) proprio con Ronaldo nel finale di gara. Incosciente, Sorrentino era stato portato fuori dal campo in barella e poi al pronto soccorso, dove gli è stata ridotta la frattura del setto nasale e dove sono stati diagnosticati anche un copo di frusta cervicale e una contusione alla spalla sinistra.