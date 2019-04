Sospiro di sollievo Udinese! L'autorete di Lirola le regala l'1-1 col Sassuolo

L’Udinese racciuffa nel finale il Sassuolo grazie a una fortunosa autorete portandosi a +4 sulla zona retrocessione complice il tonfo casalingo dell'Empoli contro una SPAL schiacciasassi; prezioso punticino in trasferta, per contro, per il Sassuolo di De Zerbi che si era portato in vantaggio nel primo tempo con il timbro del gioiellino del calcio italiano Stefano Sensi su assistenza di un Berardi finalmente espressosi ad alti livelli.

La cronaca

Monologo neroverde nella prima frazione di gioco, il gol del vantaggio ospite è la naturale conseguenza: fesseria di Troost-Ekong, assist di Domenico Berardi e sinistro a giro dal limite in buca d'angolo del nazionale azzurro Stefano Sensi. Neroverdi disinvolti, friulani bloccati e fischiati al duplice fischio del direttore di gara.

Prima parte di ripresa ancora favorevole al Sassuolo (con gol annullato a Boga per offside millimetrico) poi l'Udinese cresce alla distanza e comincia ad assaltare la porta difesa da Andrea Consigli: il salvataggio di Demiral sul destro a botta sicura di De Paul ha del clamoroso, poi la flipperata da corner a dieci minuti dal termine produce l'autorete di Lirola e regala un punticino d'importanza siderale ai ragazzi di mister Igor Tudor.

La statistica chiave

2 - L’ultimo gol in trasferta di Stefano Sensi in Serie A era arrivato contro l’Udinese in Friuli: nel marzo 2018 una rete nella vittoria neroverde per 2-1. Oggi il bis.

Il tweet della partita

Segue...