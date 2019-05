Per la seconda stagione consecutiva dal ritorno in Serie A, la SPAL è ufficialmente salva. E se lo scorso anno la matematica era arrivata solo negli ultimi 90 minuti, questa volta gli uomini di Semplici vanno di fretta: a 4 giornate dalla conclusione del torneo sono 13 le lunghezze di vantaggio dall'Empoli terzultimo, che dunque non può più raggiungere gli emiliani. Il 4-0 al giovane e disastrato Chievo, firmato dalla doppietta di Felipe e dalle reti di Floccari e Kurtic, suggella un mese e mezzo formidabile: uno scatto portentoso e, diciamocelo, inatteso dopo settimane di grande difficoltà. È la salvezza di Semplici e di Lazzari, destinato a una grande, del vecchio Floccari e di Petagna, capace di imporsi a Ferrara con quella maglia già indossata tanto tempo fa dal nonno. Gli ultimi 3 turni di campionato fungeranno dunque da allenamento: anche nella prossima stagione, la SPAL giocherà in Serie A.

Floccari esulta dopo il gol segnato al Chievo - 2019LaPresse

La cronaca della partita

Dopo 8 minuti arriva la prima palla gol per la SPAL: iniziativa di Kurtic e destro deviato a un soffio dal palo. Dalla bandierina va Murgia, che pesca Felipe: stacco aereo vincente del centrale brasiliano e Semper è battuto. Il vantaggio non tranquillizza i ferraresi, che più volte vanno a caccia del raddoppio: con Floccari, con Kurtic, con Lazzari. Il Chievo, invece, si fa vedere unicamente con una botta alta di Hetemaj. SPAL a un passo dal 2-0 anche dopo la mezz'ora: Murgia col destro e Cionek di testa mancano la porta di pochissimo. Soltanto verso l'intervallo si svegliano i padroni di casa, vicini al pari con un'incornata sopra la traversa di Grubac, ben servito dall'altro giovanissimo Ndrecka.

Il Chievo inizia il secondo tempo con Dioussé, che al primo tocco combina la frittata: palla persa, Kurtic serve l'accorrente Floccari e questi realizza lo 0-2 davanti a Semper. Da lì è tutto ancor più facile per la SPAL, che dopo un tentativo di Vignato respinto da Viviano trova pure il tris: Felipe mette nuovamente in rete da due passi, l'arbitro Ros in un primo momento annulla ma poi concede il gol dopo l'intervento della VAR. Semper evita lo 0-4 su Petagna, poi Viviano vola a togliere stupendamente dalla porta un'incornata di Andreolli. Il poker spallino arriva all'81': Schiattarella penetra in area e tocca all'indietro per Kurtic, che col suo destro vincente completa la goleada. La festa può iniziare.

La statistica chiave

La SPAL si è assicurata la salvezza matematica grazie a un mese e mezzo di livello altissimo: dal 2-1 alla Roma del 16 marzo ha messo in fila 6 vittorie in 8 partite, con un pareggio e appena una sconfitta (a Cagliari).

Il tweet

Il migliore in campo

Felipe. Ha buon gioco contro gli attaccanti del Chievo e, quando si proietta nell'area avversaria, è mortale. Con tre gol in due partite è l'uomo copertina della festa.

Il peggiore in campo

Dioussé. Di Carlo lo inserisce all'intervallo e lui lo pugnala immediatamente alle spalle: sanguinoso il pallone perso nell'azione del raddoppio spallino. Da lì, è un disastro.

La dichiarazione

Leonardo Semplici: "Il presidente ha detto che rimarrò qui la prossima stagione? Staremo a vedere, non è il momento di parlarne. Se arriverà l'offerta di un club più ambizioso, come è normale in questo mestiere, la valuteremo".

Il tabellino

Chievo (3-4-1-2): Semper; Andreolli, Cesar, Frey; Depaoli (31' Karamoko), Hetemaj (46' Dioussé), Rigoni, Ndrecka; Vignato (73' Stepinski); Meggiorini, Grubac. All. Di Carlo

SPAL (3-5-2): Viviano (85' Poluzzi); Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Missiroli (68' Schiattarella), Murgia, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari (75' Antenucci). All. Semplici

Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone

Gol: 10' Felipe, 47' Floccari, 56' Felipe, 81' Kurtic

Ammoniti: Depaoli, Meggiorini, Dioussé

Note: -