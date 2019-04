SPAL-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Murgia, Fares; Floccari, Petagna. Allenatore: Semplici

Indisponibili: Jankovic (5 giorni), Dickmann (7 giorni), Simic (da valutare)

Squalificati: Cionek (1)

Genoa (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic; Lazovic, Lerager, Radovanovic, Rolon, Criscito; Pandev, Kouamé. Allenatore: Prandelli

Indisponibili: Hiljemark (stagione finita), Favilli (da valutare), Sturaro (15 giorni)

Squalificati: Veloso (1)

Statistiche Opta

Dal suo ritorno in Serie A, la SPAL è imbattuta contro il Genoa: una vittoria e due pareggi (entrambi 1-1).

Negli ultimi nove incontri di Serie A contro la SPAL, il Genoa ha segnato soltanto tre reti (mai più di una in un singolo match).

La SPAL non ha subito gol nelle ultime quattro partite del massimo campionato in cui ha ospitato il Genoa, alternando un pareggio a una vittoria.

La SPAL ha nove punti in più (38 vs 29) e il doppio delle vittorie ottenute (10 vs cinque) rispetto alle prime 33 giornate dello scorso campionato.

Solo Chievo e Fiorentina (quattro ciascuna) hanno collezionato meno punti del Genoa (cinque) nelle ultime otto giornate di Serie A.

Quattro degli ultimi cinque gol segnati dalla SPAL in questo campionato sono arrivati su azione, dopo che tutti i cinque precedenti erano nati su sviluppi di calcio da fermo.

Il Genoa è, al pari del Chievo, una delle due squadre ad aver collezionato più partite senza andare in gol dall’inizio del 2019 in Serie A (otto).

I giocatori della SPAL Mohamed Fares (34) e Simone Missiroli (27) sono i giocatori che hanno fornito più passaggi che hanno portato ad un tiro in questa Serie A senza che nessuno di questi si trasformasse in un assist.

Tra i giocatori italiani attualmente in attività, Andrea Petagna della SPAL è il più giovane a vantare almeno 20 gol segnati in carriera in Serie A (23 i suoi centri totali nella competizione).

Dopo aver segnato tre gol nelle sue prime quattro presenze con la maglia del Genoa in Serie A, Antonio Sanabria non è più andato a bersaglio nelle successive sette.