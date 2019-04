SPAL-Juventus in Diretta tv e Live-Streaming

Le probabili formazioni

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Fares; Antenucci, Petagna All. Semplici

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Coccolo, Bonucci, Spinazzola; Khedira, Bentancur, Nicolussi Caviglia; Cuadrado, Kean, Dybala All. Allegri

SPAL-Juventus: dove vederla in tv

SPAL-Juventus sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 1, canale 201 del satellite (382 o 112 del digitale terrestre) e Sky Sport Serie A canale 202 del satellite (383 o 113 del digitale terrestre).

SPAL-Juventus in Live-Streaming

SPAL-Juventus sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go per la visione su pc, smartphone e tablet.

Video - Allegri: "Un conto è la malizia, un conto è la slealtà: la malizia serve" 02:00

Ultimi 5 risultati della Juventus

- Juventus-Atletico Madrid 3-0 (27', 48' 86' rig. Ronaldo)

- Genoa-Juventus 2-0 (72' Sturaro, 81' Pandev)

- Juventus-Empoli 1-0 (72' Kean)

- Cagliari-Juventus 0-2 (22' Bonucci, 85' Kean)

- Juventus-Milan 2-1 (60' rig. Dybala, 84' Kean; 39' Piatek)

Ultimi 5 risultati della SPAL

- SPAL-Sampdoria 1-2 (94' Kurtic; 4', 11' Quagliarella)

- Inter-SPAL 2-0 (67' Politano, 77' Gagliardini)

- Frosinone-SPAL 0-1 (13' Vicari)

- SPAL-Lazio 1-0 (89' rig. Petagna)

- Cagliari-SPAL 2-1 (3' Faragò, 60' Pavoletti; 18' rig. Antenucci)

SPAL-Juventus: informazioni

Data, orario e luogo: sabato 13 aprile 2019, ore 15 Stadio Paolo Mazza, Ferrara