SPAL-Lazio: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Kurtic, Schiattarella, Murgia, Fares; Paloschi, Petagna. Allenatore: Semplici

Indisponibili: –

Squalificati: –

Lazio (3-5-2): Strakosha; Felipe, Acerbi, Bastos; Marusic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Radu (2 giorni), Lukaku (30 giorni), Correa (da valutare)

Squalificati: –

Statistiche Opta

La SPAL ha perso le ultime due partite di Serie A giocate contro la Lazio: i ferraresi non perdono tre gare di fila contro i biancocelesti nel massimo campionato dal 1954.

La SPAL ha perso 2-5 nello scorso campionato contro la Lazio, la squadra contro cui i ferraresi hanno subito più gol in un singolo match dal ritorno in Serie A (2017/18).

La SPAL è reduce dal successo contro la Roma nell’ultima gara casalinga: i ferraresi non vincono due match interni di fila in campionato dallo scorso settembre.

La SPAL ha vinto le ultime due partite; dal loro ritorno in Serie A, i ferraresi non sono ancora riusciti a ottenere tre successi di fila nel corso dello stesso campionato – l’ultima volta risale al 1967/68.

La Lazio ha vinto le ultime due gare di Serie A; soltanto una volta in questo campionato i biancocelesti hanno ottenuto almeno tre successi consecutivi (a settembre, quattro in quel caso).

Soltanto Caen e Getafe (entrambe sette) hanno mandato in gol meno giocatori della SPAL (otto) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

La SPAL è la squadra che ha ricevuto più ammonizioni (85) in questo campionato, tuttavia è la seconda formazione che ha subito più falli (411), meno soltanto del Torino (432).

L’ultima marcatura multipla, dell’attaccante della SPAL, Alberto Paloschi, in Serie A è stata messa a segno contro la Lazio - doppietta nell’agosto 2015 - con la maglia del Chievo.

Luis Alberto ha preso parte attiva a tutti gli ultimi quattro gol della Lazio in campionato (due reti, seguite da due assist), dopo che era stato coinvolto soltanto in tre delle precedenti 38 reti dei biancocelesti in questa Serie A.

Il primo e unico poker di gol di Ciro Immobile in Serie A è arrivato proprio contro la SPAL, al Mazza, nel gennaio 2018; l’attaccante della Lazio mise a segno quattro reti nell’arco di 31 minuti (19’ al 50’).