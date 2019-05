SPAL-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Schiattarella, Fares; Petagna, Floccari.

Squalificati:

Indisponibili: Kurtic

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.

Squalificati:

Indisponibili: Maksimovic, Diawara, Chiriches

Statistiche Opta

Il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 sfide contro la SPAL in Serie A, per i partenopei è la striscia aperta più lunga di successi consecutivi contro un singolo avversario nel massimo campionato – solo due squadre hanno fatto meglio: la Juventus contro l’Atalanta (13 nel dicembre 2016) e il Milan contro il Chievo (13 nel marzo 2013).

In 14 delle 15 sfide di Serie A tra SPAL e Napoli a Ferrara entrambe le squadre hanno segnato: 54 reti in totale (3.6 di media a match).

A partire dal 15 marzo, la SPAL è la squadra che ha guadagnato più punti in campionato (19 in otto match), il Napoli è quella che ha segnato di più nel periodo (18 gol, SPAL seconda con 16).

Sfida tra due delle tre squadre che vanno in gol da più turni consecutivi in Serie A: Napoli (11) e SPAL (otto), tra loro troviamo la Roma (a quota nove).

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata soltanto in una delle ultime 10 partite di campionato (ultima trasferta a Frosinone), dopo aver infilato cinque clean sheet di fila.

Soltanto Liverpool (18) e Bayern Monaco (17) hanno realizzato più gol di testa della SPAL (15) nei cinque maggiori campionati europei in corso.

Il Napoli è l’unica squadra a vantare tre giocatori diversi in doppia cifra di marcature nella Serie A in corso: Milik 17 gol, Mertens 14, Insigne 10.

Sergio Floccari ha segnato tre gol nelle ultime quattro gare di campionato, tanti quanti nelle precedenti 41. L’attaccante della SPAL ha inoltre realizzato sei reti contro il Napoli, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A.

L’attaccante del Napoli Dries Mertens ha segnato in tre partite di fila in campionato, solo tre volte in precedenza è arrivato a quattro consecutive, l’ultima nel febbraio 2018.

Da inizio marzo, solo Fabio Quagliarella (10) ha preso parte attiva a più gol dell’attaccante del Napoli Dries Mertens in Serie A (nove, grazie a sei reti e tre assist).