Trattativa chiusa con fumata bianca tra Napoli e SPAL per il passaggio alla corte di mister Rino Gattuso dell'attaccante Andrea Petagna. Il trasferimento si concretizzerà a giugno e al club ferrarese andranno 17 milioni più bonus. Le visite mediche avverranno domani mattina, giovedì 30 gennaio, a Roma. Dopo l'ufficialità, il giocatore tornera al "Paolo Mazza" in prestito. Un rinforzo che l'ex allenatore del Milan avrebbe gradito già in questi giorni, ma che risulta invero fondamentale al club ferrarese, impegnato in una difficilissima lotta salvezza. In questa stagione, l'attaccante classe 1995 ha totalizzato 8 reti in 21 apparizioni in campionato. I numeri dell'anno passato erano stati particolarmente lusinghieri con 16 centri su 36 presenze.

Video - Gattuso: "Questa squadra sa giocare: se stiamo lì con umiltà vengono fuori gare così" 02:00