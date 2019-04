Spalletti: "Abbiamo fatto vedere che siamo una squadra seria. Il rigore? Si sono messi d'accordo"

" Loro volevano fare una partita importante e sono andati al massimo. Dovevamo avere la maturità per mantenere tutta la partita, non ci siamo riusciti "

"La partita andava chiusa prima, sono arrivate occasioni troppo facili per le nostre qualità. Non si va con la conoscenza che quella è la palla della vittoria, è una cosa che ci succede spesso", aggiunge. Stasera si è visto uno dei migliori Nainggolan della stagione. "Ha fatto bene come corsa, forza fisica, presenza sulle palle buttate addosso che è difficile perda. Oggi ha fatto il Nainggolan che conosciamo, poi ha fatto un gran gol e questo dà valore in più", conferma Spalletti.

Il rigore? Icardi e Perisic si sono parlati

" Si sono messi d'accordo, si sono parlati e sistemati così.'Lo batti te perché tu mi sembri voglioso di segnare'. E l'altro, in questo caso qui, si rende disponibile. Si fa, non è che gli si dice sempre quello che fare ai calciatori. Il più intelligente è quello che dice cose intelligenti "

Sulla bona prova di D'Ambrosio, Spalletti dichiara: "Vero, ma ha fatto bene il non entrare molto in area avversaria. Quando volevano scalare davanti avevano distanze e ciò ci permetteva di trovare spazi nella loro trequarti. Quando si è proposto ha fatto ugualmente bene, facendo giocate di qualità". Sulle condizioni di Borja Valero, il tecnico nerazzurro dice: "Ha sentito tirare il muscolo, penso che debba stare un po' fermo". Infine sul rigore concesso da Icardi a Perisic, uno scambio di favori dopo Genova. "Non lo so, ma è giusto. Ci sono 3 o 4 giocatori abili a battere i rigori, quindi decidere tra di loro chi deve tirare è sinonimo della completezza e anche dell'amicizia", conclude Spalletti.