" Le voci su Conte? Se giornali così importanti scrivono da mesi che non sarò più qui, è perché avranno i loro buoni 'Robert Redford' motivi, ma la cosa non ci sposta un millimetro dall'obiettivo. "

Luciano Spalletti usa una citazione cinematografica e un richiamo al titolo di un celebre film dell’attore americano (“L’uomo che sussurrava ai cavalli”) per spegnere tutti i discorsi sul suo futuro e sul, sempre più imminente arrivo, di Conte al suo posto sulla panchina del club nerazzurro. Nella testa del tecnico di Certaldo c’è solo il Chievo e una qualificazione in Champions, da blindare con 6 punti in tre giornate.

" Nella mia testa e in quella dei calciatori c'è solo l'Inter, l'obiettivo è quello di centrare la Champions. Non sposta di un millimetro quello che sarà il nostro tentativo di raggiungere il massimo dell'obiettivo - ha aggiunto - Per noi c'è solo una strada, quella di andare a vincere le partite e riportare anche quest'anno l'Inter in Champions League".Non è nell'interesse dei calciatori quello che riguarda me, il mio futuro e l'Inter che verrà, è l'Inter di adesso che interessa a tutti. Domani sera ci sono quasi 60mila persone proprio per questo motivo qui, non per scaldare i seggiolini per la prossima stagione. Ci sono per dare supporto in questa partita, non è interessante per nessuno quello che vi interessa di diverso dall'attualità, ci interessa l'allenamento di oggi e la partita di domani. Questo diventa fondamentale ed è questo che ci permetterà di rivivere un'altra stagione in Champions League". "

"Domani non possiamo permetterci di non vincere"

" Non deve accadere che non vinciamo. Il rischio è sempre quello di non riuscire a metterci tutte le qualità che abbiamo e questo dobbiamo scongiurarlo col lavoro settimanale. E' fondamentale allenarsi in un certo modo e di conseguenza che venga normale mettere in gara tutti gli elementi che ti fanno essere superiore all'avversario. Tatticamente siamo preparati per affrontare qualsiasi avversario, come abbiamo fatto vedere in tutta la stagione. Poi lo scorrere della partita determinerà se abbiamo lavorato bene o meno "