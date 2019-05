Spalletti: "Conte? Inter impari da Agnelli e Juve. Se cambiano idea mi sentirei su Scherzi a parte"

Io me l'aspettavo così. Quando ti ritrovi a vivere un campionato già delineato e poi arrivano certi dettagli, questa partita ha un seguito così. Niente, abbiamo fatto una buona gara. C'era un doppio carico di pressione per come siamo arrivati a questa partita, perché fai parte dell'Inter, in uno stado che ha visto calciatori veri e vittorie vere. Si aspetta che tutto sia collegato con quei ricordi, ma in questa partita c'era da soffrire e metterci il cuore, loro lo hanno messo".

IL CASO ICARDI E PRIMA BORDATA ALLA SOCIETA'- "E' chiaro che quando prendi decisioni scontenti qualcuno. Poi ognuno ha il suo carattere, il problema secondo me è lasciare in bilico delle cose; se vai avanti nella decisione diventa difficile che la cosa viene fuori, quando decidi valuti bene e quindi prendi la decisione e di conseguenza debbono esserci reazioni corrette. Ma se torni indietro e rimetti tutto in discussione, allora diventa difficile. Alcune decisioni si prendono tutti insieme, come si fa in una società importante come l'Inter. Se si comincia a delegare, diventa tutto più difficile".

Conte, addio, e altra bordata alla società...

" Io via? Non so, ma a questo punto se va a finire in modo diverso sì che mi sorprendo: non siamo mica su Scherzi a parte?...Non lo so. Alla Juventus hanno messo in discussione Allegri (in precedenza pronuncia il nome proprio di Conte, lapsus e risate, ndr) dopo la gara contro l'Ajax. Ma Agnelli in conferenza stampa il giorno dopo disse non si tocca niente per poi cambiare. Per me si può imparare da quel comportamento "

"Ma io sono nel ruolo perfetto dove voglio essere e ho i comportamenti che voglio avere, sono tranquillo".

MI SPIACE PER L'EMPOLI - "Mi spiace soprattutto perché ho molti amici e molti legami. Giocare questa sfida dentro o fuori porta a subire conseguenze difficili. Meritava la salvezza, assolutamente. Ma l'Inter non ha mollato fino all'ultimo secondo, e per il carico emotivo viene fuori una situazione così. La partita è stata sempre mantenuta in bilico, è normale che diventa una questione di piccoli particolari".

Keita esulta e saluta...

"Era molto importante entrare e dare una scossa alla partita, i miei compagni se lo aspettavano e ho sentito la fiducia di tutti. Dovevo rispondere per me stesso e per tutti. Il gol è bello, ma l'importante è la vittoria. L'anno scorso avevo visto in TV l'ultima giornata, oggi mi godo questa vittoria: alla fine quello che conta è il risultato finale. Sono molto felice di indossare questa maglia, è stato un anno con alti e bassi ma sono contento di aver giocato con questa maglia".

Andreazzoli infuriato a fine gara se la prende con Gagliardini e Fiorentina-Genoa

Siamo rammaricati dispiaciuti, sofferenti perché entrare nello spogliatoio e vedere i ragazzi piangere non è mai un traguardo che si pone nella vita. E' un pianto giusto che io condivido, abbiamo fatto tanti sacrifici e hanno risposto anche questa sera. Non è facile giocare in un contesto così forte, con una posta in palio esagerata per chi non è abituato. Giocare con il terrore il primo tempo, al contrario del secondo: nell'intervallo ho chiesto ai miei di giocare per il gusto di farlo e sono andati oltre le mie aspettative. Fare 20' finali questa sera senza mai buttarla in caciara non era semplice, poi non siamo assistiti dal Fato. In definitiva, poi c'è l'episodio di Radja che ha ricevuto un passaggio dal palo, mentre noi abbiamo preso la traversa e abbiamo sbattuto contro Handanovic. Va detto che anche il nostro portiere è stato bravo nel primo tempo, dove si è visto un ottimo atteggiamento dell'Inter. Pallone in più in campo? Mi dicono che Gagliardini, un Nazionale, l'ha buttata in campo. Io ho visto che è entrata, se questo l'atteggiamento che deve avere la squadra, non parlo dell'Inter, è sportivo... Io non l'ho accettato in campo. Noi abbiamo fatto vedere come i raccattapalle dell'Inter sono bravi a dare la palla rapidamente ai loro giocatori; nel secondo tempo non succedeva così, dovevamo andarcela a prendere noi. Banti? Faccio i complimenti alla squadra arbitrale, a parte il rigore che non ha inciso fortunatamente. Fiorentina-Genoa? Io non so cosa è successo, mi dicono che non è successo niente. Non c'è nulla da commentare. Dico che stasera, qua, è successa tanta roba. Le cose di Genova e Fiorentina non sono un problema mio".