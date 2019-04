Inter e Icardi, un passo indietro su tutto. Lazio, un passo avanti

E così, come vinse l’Eintracht, ha vinto la Lazio con la qualità dei suoi centrocampisti: Lucas Leiva in copertura, Luis Alberto e Milinkovic-Savic davanti.

E’ stato lo spogliatoio a suggerire il parcheggio dell’ex capitano. Il «conciliatore», avvocato Nicoletti, si è detto sorpreso; Spalletti ha definito «umiliante» il ricorso a un mediatore, e tutti i torti non ha. Ma la società? Non lo sapeva? Morale: un pasticcio che sa di «solita» Inter. Chi scrive, letto della svolta, avrebbe portato Icardi in panchina. Gli era stata tolta la fascia e l’avevano bannato dalla rosa. Al netto dei torti e delle ragioni, e di una «bua» sulla quale ancora si indaga, sarebbe opportuno farla finita. O dentro del tutto o fuori del tutto.

La sconfitta del Milan e il crollo della Roma hanno reso indolore, ammesso che il termine sia corretto, lo scivolone dell’Inter e clamoroso il colpaccio della Lazio: se batte l’Udinese nel recupero, aggancerà il Diavolo al quarto posto (51 punti, due in meno dell’Inter).

Difficile fidarsi dell’Inter: sgonfia con l’Eintracht, reattiva nel derby e, alla ripresa, confusa con la Lazio. Nel momento in cui «espelleva» Icardi, Spalletti offriva il petto alla lotteria dei risultati: in caso di successo, che huevos; in caso di pareggio, sentenza rinviata; in caso di k.o., fucilazione.

I migliori sono sati Handanovic e Asamoah, e già questo è un indizio prezioso. Mancava un «nove» vero, e si è sentito. Soprattutto negli ultimi venti minuti, quando Inzaghi ha ritirato le truppe e alzato un muro che Acerbi, Bastos e Luiz Felipe hanno presidiato con straordinaria perizia. L’Inter era un peso massimo senza il pugno del k.o. La Lazio, un peso medio che pungeva come un’ape e volava come una farfalla (più o meno). Sono cresciuti Luis Alberto e Milinkovic-Savic, protagonisti del gol (assist-testa). Immobile si è fatto un mazzo tanto e la fase difensiva, tranne un’occasione di Keita, ha costretto gli avversari a «girare» per cross e calci d’angolo.

Della Lazio si diceva sempre: bravina ma leggerina; e con le grandi, imbranatina. Ha strapazzato la Roma nell’ultimo derby, anche se la Roma di questo scorcio mette paura; ha battuto l’Inter a San Siro dopo averla eliminata dalla Coppa Italia. Mi spiace per il sacrificio di Parolo, ma non si può avere tutto. E l’uscita di Correa, spalla ideale di Ciro, non ha creato scompensi, a conferma che il gruppo c’è, il gioco scorre e la fiducia sale.

Con Brozovic e Borja Valero accerchiati, l’Inter avrebbe avuto bisogno del miglior Perisic e del miglior Nainggolan: il primo è andato a sprazzi, il secondo è fresco di acciacchi. E Politano, che ci ha provato dal limite, non basta più. La chiave, ripeto, è stata a centrocampo.

Cosa pensate delle ultime su Icardi? E nella corsa Champions la Lazio ce la farà a scalzare almeno una milanese? (Non lo escludo).