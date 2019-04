Spalletti: "Di Icardi non parlo, oggi bisogna parlare di un'Inter che ha fatto una grande gara"

Un punto che avvicina l'Inter alla Champions nella prima di Icardi a San Siro dopo i due mesi di 'purgatorio'. Lo 0-0 di San Siro contro l'Atalanta, vista la sconfitta del Milan ieri e il pari interno della Lazio contro il Sassuolo, consente alla squadra di Spalletti di difendere i cinque punti di vantaggio sul quinto posto in vista del rush finale del campionato. L'Atalanta, invece, con il punto guadagnato oggi aggancia il Milan a quota 52 ma ora sente il fiato sul collo della Roma tornata a -1. Una volata Champions che promette scintille, con sei squadre racchiuse in otto punti a sette giornate dalla fine. Partita equilibrata quella del Meazza con una sola vera occasione per parte, per Icardi e Gomez. Risultato tutto sommato giusto, da sottolineare l'ottima prova di Ilicic di gran lunga il migliore in campo.

Luciano Spalletti (Allenatore Inter)

" Buonissima prestazione. Una partita decisa da entrambe le squadre e i comportamenti sono stati corretti dei giocatori. Icardi? Di lui non parlo perché si parla sempre di lui. Ci sono anche gli altri. Anche oggi era il giorno dell'Inter, non di Icardi. Icardi deve fare bene, deve venire incontro a palleggiare come oggi ha fatto di più, deve correre per la squadra come fanno tutti gli attaccanti completi. Punto utile nella corsa Champions? Io passo dalla prestazione della squadra, non dai risultati. Sono sereno se la squadra gioca un buon calcio, non vado dietro al gol tanto per osannare o ammazzare qualcuno. La squadra ha giocato bene, per cui sono serenissimo. Le condizioni di Brozovic? Ha male al muscolo, per la prossima non c’è di certo. "

Gian Piero Gasperini (Allenatore Genoa)

" Una gara sofferta contro un'Inter molto forte, abbiamo retto l'urto e fatto una buona partita. Alla fine è un pareggio che fa classifica, mancano poche partite e lo è sicuramente. L'assenza di Zapata ci ha tolo presenza in area, ma la prestazione è stata buona. Abbiamo tenuto bene il campo, non era facile contro questa Inter. Per quanto siamo tutte vicine, per noi è un ottimo risultato. Abbiamo dato un’impressione di forza e solidità avendo un po' meno frecce al nostro arco, ma siamo stati molto equilibrati e per noi è un punto fondamentale". "

Borja Valero (Centrocampista Inter)

" Ovviamente siamo l'Inter, cerchiamo sempre la vittoria e non si può essere mai soddisfatti per un pari in casa. Era una bella giornata per mettere in cascina altri punti, ma è andata così. Loro sono forti dal punto di vista fisico, ti stanno addosso per tutta la partita, difficile mantenere il ritmo alto per tutti i 90 minuti. Potevamo segnare subito, purtroppo non ci siamo riusciti fallendo diverse chance. Ogni giornata sembra ci sia qualche sorpresa, speriamo di vincere il più possibile e prenderci la Champions che sarebbe un traguardo importante". "