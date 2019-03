La pausa per le Nazionali ha portato nuova linfa in casa Inter che, contro la Lazio, proverà a vincere un altro scontro diretto importantissimo per la zona Champions dopo il successo sul Milan. La notizia nuova, al rientro del campionato, sarà il ritorno effettivo di Mauro Icardi. L'argentino, ufficialmente fermo per un problema al ginocchio nonostante le voci che lo vedono semplicemente messo fuori rosa, ha ricominciato a lavorare in gruppo insieme ai compagni. Qualche partitella e qualche sguardo d'intesa, i tempi sono maturi e il classe '93 potrà quindi tornare a giocare una partita ufficiale. Serve qualificarsi per la prossima Champions League e tutta l'Inter si è decisa: basta dissidi, basta polemiche, "arriviamo a fine anno centrando almeno il 4° posto".

Icardi ha ricominciato a lavorare in gruppo e con buoni risultati, disputando qualche partitella, in cui Spalletti lo ha anche inserito tra i “titolari”. La stessa società nerazzurra ha pubblicato sui social alcune immagini raffiguranti proprio Icardi, intento a giocare con i compagni e a scambiare un pallone con Perisic in occasione di un contropiede in partitella. Prove di disgelo? Fa tutto parte del “patto per la Champions”, ma resta un enorme passo in avanti, considerando la situazione che si era venuta creare fino a due settimane fa. Quel che è certo, è che Icardi tornerà tra i convocati di Spalletti e si gioca già una maglia da titolare in vista del posticipo di domenica 31 a San Siro contro la Lazio.

Perché Icardi titolare? Servono i gol

Icardi titolare contro la Lazio? Ipotesi fattibile, considerando l'assenza di Lautaro Martinez. Senza l'altro argentino, l'Inter ha sofferto a segnare e a creare occasioni da gol. Basta vedere quanto successo contro l'Eintracht in Europa League, con il povero Keita a predicare nel deserto (era comunque al rientro dopo l'infortunio). Servono gol e serve vincere, ecco perché Icardi può essere subito la prima scelta di Spalletti. Parliamo, comunque, di un giocatore che ha realizzato 15 reti in 28 presenze nella stagione in corso e che ha nella Lazio una delle sue vittime preferite con 8 reti in 12 gare ufficiali (ha fatto meglio solo contro Fiorentina e Sampdoria con 11 gol).

La stagione di Icardi ai raggi X

Competizione Gol/assist Presenze Serie A 9/2 20 Champions League 4/0 6 Europa League 0/0 0 Coppa Italia 2/0 2 Totale 15/2 28

Perché Icardi in panchina? Keita più pronto e lo spogliatoio vuole rientro per gradi

Per ora, il ballottaggio vede Keita in vetta alle gerarchie. Il senegalese è al lavoro da più tempo, tanto da essere partito titolare in Europa League. Al contrario, sarebbe un po' prematuro lanciare subito Icardi nella mischia, soprattutto considerando l'importanza della partita. L'ideale sarebbe inserirlo a gara in corso, e chissà, vedere se possa tornare ad essere decisivo. Da non sottovalutare l'aspetto ambientale: a San Siro ci sono ancora tanti tifosi polemici con Icardi, e il rischio "bordata di fischi" al primo pallone sbagliato sarebbe alto. Il rientro per gradi, come al solito, resta la procedura più consona per riabbracciarlo in questo finale di stagione.

La Lazio è una delle vittime preferite di Icardi. In carriera, l'argentino ha segnato 8 gol in 12 gare ufficiali contro i biancocelestiLaPresse

La stagione dell'Inter con e senza Icardi

Con/senza Gol/Presenze* Con Icardi 33 gol in 28 gare Senza Icardi 26 gol in 11 gare

*in tutte le competizioni

I gol per la Champions... E per il contratto

Tutto gira attorno a un obiettivo comune, la Champions League. Nelle 10 giornate che restano, i nerazzurri devono mantenere l'attuale vantaggio in classifica sulla 5a (la Roma è a - 6) per avere la certezza di accedere alla fase a gironi di Champions anche nella prossima stagione, sia per un discorso economico che di prestigio. Ecco, il caso è chiuso. E Icardi proverà a dare il meglio di sé in questo finale, per confermare il piazzamento tra le prime quattro. Questo è il patto che ha fatto tutta la squadra insieme ad allenatore e società: ok le diatribe, ok la fascia di capitano, ok Wanda Nara, ma bisogna guardare oltre e remare tutti verso un unico obiettivo, poi si vedrà.

Sì, perché resta comunque improbabile che Icardi possa rimanere a lungo all'Inter e l'argentino dovrà dimostrare in questo finale di poter essere determinante anche in situazioni, come dire, di stress. L'aver perso i gradi di capitano, l'essere finito fuori rosa, aver visto tutto lo spogliatoio contro di lui, ne ha minato la credibilità, rendendolo meno appetibile anche all'estero. Real Madrid? Atlético Madrid? Macché! Nessuno pensa davvero ad Icardi in questo momento e quindi l'argentino dovrà darsi da fare per ritrovare quel rispetto che si era guadagnato a suon di gol negli ultimi anni. Anche per un contratto lontano dall'Inter.