La Gazzetta dello Sport riporta un interessante retroscena sull'esclusione di Mauro Icardi dalla lista dei convocati dell'Inter per la sfida di campionato contro la Lazio. Secondo il quotidiano milanese ad avere un peso decisivo nella decisione di Spalletti sarebbe stato un episodio avvenuto nel corso della riunione tecnica di venerdì pomeriggio ad Appiano Gentile.

Il gelido botta e risposta ad Appiano Gentile

In sala video, di fronte alla squadra al gran completo e prima di visionare i filmati in preparazione alla sfida con la Lazio, Spalletti si sarebbe rivolto a Icardi chiedendogli se avesse qualcosa da dire ai compagni. Secca - sempre secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport - la reazione del giocatore: "Ho già parlato con lei e con la società, non devo fare altro". Da questo strappo avrebbe quindi avuto origine la presa di posizione di Spalletti e il mancato inserimento dell'ex capitano nella lista dei convocati.

La posizione della società e dei compagni di squadra

Diversa invece, secondo quanto trapela, la posizione della società: Icardi (che non gioca da Parma-Inter 0-1 del 9 febbraio scorso) non sarebbe stato convocato in ogni caso e l'episodio di venerdì non ha avuto alcuna rilevanza. A completare il quadro delineato dalla Gazzetta dello Sport c'è la reazione dei compagni di squadra, che avrebbero apprezzato la linea dura di Spalletti perché Icardi non sarebbe tornato ad allenarsi con il giusto atteggiamento.