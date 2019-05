Spalletti: "Lautaro-Icardi insieme? Le scelte le faccio io"

Lautaro Martinez e Icardi possono convivere in attacco?

" Vi dovete abituare che ormai, fino a fine anno, le scelte le faccio io. Faccio quello che voglio. Si è giocato un pezzo di partita con entrambi in campo, ma si è perso palla di più. E' chiaro che devo fare di più ma io devo badare agli equilibri di squadra "

Così l'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, dopo lo 0-0 a Udine ai microfoni di Sky Sport. "Nel primo tempo - ha aggiunto - c'era da giocare qualche uno contro uno in più su Lautaro. Perché, quando le squadre giocano con 5 difensori, succede questo. Non è facile creare tante occasioni, poi nel secondo tempo ho messo i tre più offensivi che avevo e si poteva fare qualcosa in più. Non siamo riusciti a creare la superiorità, però la partita è stata fatta nel modo giusto".

La prestazione dell'Inter

" Prestazione fatta bene. Si passa da lì, ditelo voi se sono due punti persi o guadagnati. La squadra ha tentato di vincere la partita, ha costruito molte occasioni, è stata benissimo in ordine. Il rischio è sempre per le ripartenze. Le cose le abbiamo fatte. Siamo arrivati penso 6-7 volte a mettere palla dalla linea di fondo, con i difensori presi alle spalle. Qualche volta quest'azione la devi chiudere con l'uomo che arriva a rimorchio, ma loro hanno coperto bene l'area piccola. Quando è capitata la palla che girava davanti al portiere, non siamo stati capaci di buttarla dentro. Abbiamo perso dei palloni troppo facili. Sono ripartenze e non è la nostra caratteristica fare blocco squadra davanti alla linea dell'area di rigore. Su questa tignosità dei contrasti e della palla mezza e mezza da prendere non abbiamo caratteristiche che assomigliano a questo comportamento "

L'allenatore conta o non conta?

" Io dico che quello che ci ha portato vantaggio a livello difensivo è il possesso palla che facciamo. Questo dominare un po' la partita per certi versi non ti fa poi prendere gol. Ultimamente si dibatte sui temi sull'allenatore che conta o non conta niente, dipende da come siamo abituati a fare i professionisti. Io vado al campo per dire giochiamo così "

Tudor: "Musso fenomeno"

"Io sono contento, ho visto una buona intensità, voglia di fare e i ragazzi hanno dato tutto. Questo punto è importante, ci dà fiducia per queste ultime tre partite. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e all'Inter". Così il tecnico dell'Udinese, Igor Tudor, dopo il pari a reti bianche con i nerazzurri in casa.

" Musso, secondo me, arriva ad alti livelli. E' un fenomeno, è fortissimo. Ha tutte le doti per arrivare veramente in alto "

"Quando sono venuto qui a 10 giornate dalla fine sapevo che avevamo un calendario difficilissimo. Abbiamo fatto 7 punti all'inizio, un buon punto con il Milan e quello di oggi, le ultime tre partita sono alla nostra portata. E' importante prendere le cose buone. Con questi campioni che ha l'Inter - ha analizzato ai microfoni di Sky Sport - è normale che soffri, però va bene". "Volevo confermare la formazione contro l'Atalanta ma ci siamo messi 5-3-2, a uomo. E' normale che non ti bastano cinque giocatori per rubare palla, perché gli dai mezzo metro e loro escono. Negli ultimi dieci minuti, abbiamo chiuso un po' così. Si poteva finire in modo migliore, spero che ci sblocchiamo nelle ultime tre partite. Ci manca l'ultimo passaggio, l'ultimo tiro ma l'importante è stare là. Bisogna finire al meglio il campionato, lavoriamo bene durante la settimana e la crescita mi piace", ha concluso Tudor.