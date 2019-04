" Con la Roma sfida decisiva per la Champions? Sicuramente trovarsi a lottare, a sei giornate dalla fine, con una squadra di valore come la Roma significa aver ridotto quel gap con quelle squadre, come Napoli e appunto Roma, che negli ultimi anni hanno occupato in maniera stabile il podio del campionato, per cui per noi è un momento importantissimo "

Così Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida con i giallorossi a San Siro. "Ci arriviamo con la corda tirata al punto giusto, che non è né moscia né tirata a rischio di spezzarsi", ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. "Andiamo a stimolare, a pizzicare veramente questa corda, ogni volta che lo facciamo emette un buon suono. Per cui, si va a giocare volentieri questa partita importante".

" Se vedo Totti con un ruolo di maggior peso nella Roma del futuro? Mi rimane difficile andare in casa d'altri a dare dei consigli. Alla Roma sanno come fare, Totti sa cosa fare, preferisco non entrarci dentro. Il mio ruolo ora è un altro. Loro comunque rimarranno una delle società forti, qualsiasi cosa farà. Non so neanche poi bene quel che è stato o quelli che sono i discorsi "

"Cosa mi viene in mente quando incontro la Roma? Prima di tutto che c'è una partita che può portarci tre punti fondamentali per la nostra classifica, quindi l'attenzione va tutta lì", ha sottolineato il tecnico in conferenza stampa. "Poi naturalmente - ha proseguito - c'è il ricordo di stagioni fatte sulla panchina della Roma, tutte in maniera molto sentita e vissuta, perché a me piace far così e sono un bellissimo ricordo. Io - ha sottolineato Spalletti - tiro sempre una riga giorno dopo giorno dietro di me per non essere invogliato dal girare e tornare indietro, ma è chiaro che è una bella cosa quella che ho alle spalle e non la dimenticherò mai. Ritroverò tante persone che conosco e le risaluterò volentieri", ha aggiunto.