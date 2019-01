Spalletti: "Nainggolan sta tornando. Rinnovi da sistemare? All'Inter non c'è confusione"

Dopo una sosta di circa tre settimane, dove a farla da padrone sono state le voci di mercato sul rinnovo di Mauro Icardi e l’amarezza per lo stadio vuoto per i vergognosi buu razzisti ai danni di Koulibaly, l’Inter torna in campo al Meazza contro il Sassuolo, bestia nera dei nerazzurri che hanno perso 7 degli ultimi 8 incroci contro la formazione emiliana compresa la sfida del girone d’andata al Mapei Stadium, decisa da un rigore di Berardi. Per Luciano Spalletti sarà fondamentale iniziare forte la stagione per difendere il posto Champions e continuare a costruire una mentalità vincente.

" C'è un po' di differenza in quello che è l'atteggiamento collettivo in alcune gare rispetto ad altre. Dipende anche dagli avversari. Il Sassuolo è forte, per cui dobbiamo essere quasi al massimo delle nostre possibilità domani e da qui alla fine se vogliamo andare a mantenere la posizione di classifica che abbiamo. Ci sono squadre forti che si rinforzeranno ulteriormente e che sono al nostro livello. Noi siamo forti ma ci sono tante squadre forti. Complimenti a Squinzi, Carnevali e Rossi, perché scelgono i calciatori e hanno fatto un ottimo lavoro. Giocano un buon calcio e sono convinti di quello che fanno. C'è bisogno di far vedere in campo il nostro valore. Probabilmente nelle ultime partite non siamo stati all'altezza di quello che è il nostro massimo. Dobbiamo essere quelli che riescono a mettere di continuo in pratica la qualità. Non è un qualcosa da esibire occasionalmente ma che deve far parte dei tuoi comportamenti naturali. In questo dobbiamo essere più bravi. "

"Nainggolan ha voglia di riprendersi l’Inter"

" Radja sta recuperando perché ha avuto dei problemetti a livello fisico. E lui ha bisogno del supporto fisico. Anche mentalmente è difficile fare la differenza. Se sei distrutto a livello fisico, a livello caratteriale è difficile mettere in pratica se non riesci a fare i tanti chilometri a una determinata velocità. Sta tornando ad essere quello che tutti conosciamo. E' dispiaciuto e disturbato di questo periodo fatto sotto il suo livello. Sono fiducioso, ci tiene a fare bene la sua professione anche se ogni tanto lui lo mischia con qualche altra cosa, il calcio è la cosa a cui tiene più di tutti. Sono convinto che riuscirà a spiegare a tutti che l'idea avuta quest'estate era quella giusta. E' da valutare oggi e domani, non è facile poi prevederlo dentro 90' di partita a determinati livelli però questo poi potrebbe anche voler dire che si può far giocare dall'inizio e poi sostituirlo. Sta abbastanza bene. "

"Razzismo? E’ il momento di dire basta"

" La campagna 'Brothers Universally United' social è un modo attraverso il quale la società ha trasformato un brutto episodio di razzismo in una grande opportunità per prendere la distanza una volta per tutte da chi usa questi comportamenti. Contiamo sulla collaborazione di tutti i nostri splendidi tifosi che più volte hanno dimostrato di essere dalla parte giusta. Sono d'accordo con quest'iniziativa. Fratelli universalmente uniti è scritto nello statuto dell'Inter. Siamo tutti fratelli e tutti uniti. Essere riusciti a metterli in un significato per alcuni discriminatorio è fondamentale. Mi aspetto che tutti partecipino a questo messaggio e a questa volontà, anche perché dall'interno si percepisce che tutti vogliono che venga messa a posto questa cosa, tutti vogliono eliminare il razzismo dal calcio e i comportamenti violenti. Non fa parte del calcio la violenza. Sono convinto che si dà a tutti uno spunto importante come ha fatto l'Inter in questo caso, poi saranno disponibili e contenti di rafforzare questa campagna. "

"Obiettivo 2019? Vogliamo andare ad acchiappare il Napoli"

" I 14 punti di gap dalla Juve? E' segno che non riusciamo a portare dentro le partite molto delle qualità che abbiamo e per cui vestiamo questa maglia qui. Noi siamo stati scelti e abbiamo la fortuna di indossare questa maglia, una delle cose più belle nella carriera di un calciatore, di metterci tutte le qualità che ci sono, in generale. Nel primo periodo non siamo stati bravissimi ma non c'è andata bene in qualche episodio. Quando non sei bravo la fortuna di va contro. Dipende sempre dall'atteggiamento che riesci ad avere". "Sassuolo, Parma e Torino squadre facilmente battibili? E' sempre un tentativo di voler mettere un po' di pressione, sono squadre forti. Noi dobbiamo giocare le partite al massimo e sono squadre che ti possono creare dei problemi. Il Parma ha vinto delle partite, il Torino è posizionato benissimo, il Sassuolo è una squadra che gioca bene, bisogna fare i complimenti a De Zerbi. Ha ereditato una squadra che giocava in maniera moderna ma ci ha messo del suo". "

"Rinnovi da sistemare? Qui è tutto a posto"

" "Qui dentro non c'è nessuna confusione. Qui è tutto ordinato, i giardini sono perfetti, i calciatori arrivano con le intenzioni giuste per fare la professione. Il mercato sappiamo che funziona in questa maniera qui. Sono vecchie conoscenze. Nomi che escono fuori. Per l'Inter ne esce qualcuno in più. Ci garba così, dobbiamo aspettare questo passaggio di nominativi in entrata e in uscita. A volte li leggo sui giornali, qualche volta si avverano anche". "