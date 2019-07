Spinazzola: "Nessuna rivalsa verso la Juve, a Higuain dico che a Roma si sta bene"

" Nessuna rivalsa verso la Juve. E' il nostro lavoro, società e giocatori fanno delle scelte. La Roma mi cercava da tempo e quando mi è stato prospettato di essere protagonista qui ho deciso di venire perchè penso di poter migliorare molto. "

Così Leonardo Spinazzola, nuovo esterno della Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione a Trigoria. "La Roma è sempre stata una grande società e una grande piazza, con grandissimi giocatori in squadre allestite per fare qualcosa di importante. Giocare all'Olimpico è sempre stupendo, per lo stadio e il calore della gente", ha aggiunto. "Io ho un sogno, che spero si avveri: di arrivare in altro con questa squadra, poi quest'anno ci sono gli Europei che sono molto importanti", ha detto ancora Spinazzola.

Alla domanda su quali differenze ha trovato con la Juventus, Spinazzola dichiara: "E' presto per dirlo, ho trovato un bel centro sportivo con una grande dirigenza e un' ottima organizzazione. Non ho trovato grandi differenze". Poi scherzando il ds Petrachi interviene: "L'unica cosa negativa è che gli hanno già rotto la macchina per prendergli uno zaino". Tornando a Spinazzola, il nuovo esterno giallorosso è stato convinto nel venire alla Roma perchè "la società vuole iniziare un progetto nuovo, con tanti giovani e un nuovo allenatore. Vincere è difficile per tutti, perchè ci sono tante squadre che si sono rinforzarte".

"Cosa direi ad Higuain? Che qui alla Roma si sta bene, ma di questo ne parla il direttore", replica Spinazzola. Sugli addii di Totti e De Rossi, il neo giallorosso dice:

" Totti e De Rossi sono due grandisssime persone, ma da esterno non posso esprimermi su certe dinamiche. Sono contento del ritorno di Buffon alla Juve, perchè è un valore aggiunto ed è eccezionale "

Infine sulle prime impressioni sul nuovo allenatore Fonseca e le differenze con Gasperini e Allegri, Spinazzola conclude: "Mister Fonseca mi ricorda molto Gasperini nelle sue idee di gioco, mentre Allegri è un grande gestore e mi sono comunque trovato bene con lui".