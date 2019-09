Kevin Strootman poteva tornare alla Roma. A rivelarlo è lo stesso centrocampista olandese, che nel 2018 si è trasferito dalla squadra giallorossa all'Olympique Marsiglia. Con l'arrivo in panchina di André Villas-Boas il giocatore, che sembrava non rientrare nei piani del tecnico, l'ipotesi di lasciare il Velodrome è stata vicina al concretizzarsi. "Sono arrivate arrivate alcune offerte, ma non andavano bene al club", ha spiegato il giocatore ai media olandesi. "Poi ho parlato con l'allenatore, mi ha detto che voleva che restassi. Alcune offerte sono arrivate anche dall'Italia", ha svelato Strootman. "La Roma? Sì, anche. Ma il Marsiglia non ha trovato l'offerta interessante o sufficiente". Ancora sull'interesse dei giallorossi: "Se il tuo club dice che non sei più il benvenuto e la tua vecchia squadra sta arrivando, ci pensi sicuramente. Ma non è successo niente". L'olandese ora è concentrato sulla nuova stagione: "Ho un contratto ancora per quattro anni e non sento più di dover andare via".

Lista Europa League: out Fuzato e Cetin

La Roma ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi di Europa League. Gli uomini di Paulo Fonseca saranno impegnati nel Gruppo J insieme a Borussia Monchengladbach, Basaksehir e Wolfsberg. Questo l'elenco. Pau Lopez, Antonio Mirante, Davide Zappacosta, Juan Jesus, Chris Smalling, Aleksandar Kolarov, Davide Santon, Federico Fazio, Gianluca Mancini, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Diego Perotti, Jordan Veretout, Nicolò Zaniolo, Javier Pastore, Amadou Diawara, Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko, Cengiz Under, Nikola Kalinic, Justin Kluivert. Lista B. Matteo Cardinali, Devid Bouah, Riccardo Calafiori, Mirko Antonucci, Alessio Riccardi.